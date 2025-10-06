¡Otro más! Futbolista mexicano está en el radar del Bayer Leverkusen

Los futbolistas de la Selección Mexicana Sub 20 siguen llamando la atención en Europa. Tras haber clasificado a Octavos de Final tras superar un grupo con Brasil, España y Marruecos, los jugadores del Tricolor han levantado cejas en más de un equipo en el viejo continente.

En las últimas semanas, Gilberto Mora se ha llevado los reflectores. El joven volante de 16 años de Tijuana ya es seguido de cerca por potencias como Barcelona, Real Madrid y Arsenal, sin embargo, al no ser mayor de edad, su fichaje con alguno de estos equipos todavía es lejano.

Adempas, el canterano de Cruz Azul, Amaury Morales, también ha destacado entre algunos equipos. De acuerdo con reportes, el Espanyol de Barcelona y los Rangers de Escocia han mostrado interés. Aunque al igual que con Mora, aún no hay ofertas reales.

Los seleccionados están llamando la atención | MEXSPORT

Elías Montiel es seguido en Alemania

Previo al interés por Mora y Amaury, Elías Montiel había sido el futbolista más seguido en Europa. El volante de Pachuca ha llamado la atención desde que su equipo disputó la Copa Intercontinental llegando a la Final ante Real Madrid. Tras este torneo el canterano Tuzo llamó la atención en un par de equipos incluyendo el cuadro merengue según rumores.

Ahora, tras su participación en la Fase de Grupos del Mundial Sub 20, el capitán mexicano está llamando la atención en el futbol alemán. Según reveló el exentrenador de equipos inferiores de los Tuzos y ahora responsable de metodología del Celta de Vigo, Jan Westerhof, el Bayer Leverkusen se acercó a él para preguntarle más sobre Montiel.

Leverkusen preguntó por él | MEXSPORT

El consejo a Montiel

El exentrenador de los Tuzos también aconsejó al joven futbolista. Aunque el interés del Leverkusen parece ser cierto, para Westerhof, Montiel debería llegar a Europa a una liga que le ayude a crecer como la Eredivisie y posteriormente dar el salto a una liga top como lo sería la Bundesliga.

“Es un paso muy grande. Yo creo que se lo van a comer los alemanes ahí (físicamente). Tiene que dar un paso previo a Holanda para crecer físicamente. Ajax o PSV o Feyenoord. (Necesita el paso) Físico, mental, en lo táctico también, porque en Europa es diferente, ¿no? Y yo creo que para él es un pasito extra para el profesionalismo, el idioma, la comida", confesó el directivo de Celta para ESPN.

Le aconsejan ir a Holanda | MEXSPORT

Ahora, el joven canterano Tuzo buscará ayudar al Tricolor a seguir con su paso rumbo al título mundial. De momento Montiel deberá enfrentar al local Chile en los Octavos de Final para seguir avanzando.

Este torneo Montiel fue titular y jugó los 90 minutos en los primeros dos partidos donde México logró igualar a dos goles por bando ante España y Brasil, dando una asistencia ante los ibéricos. Ante Marruecos se quedó en la banca.

Buscará acceder a Cuartos | MEXSPORT