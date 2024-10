Messi sobre si jugará el Mundial de 2026: 'Cuando llegue el momento se verá'

La presencia de Messi con Argentina en el Mundial 2026 está por verse. En una entrega de premio para Lionel Messi realizada por el medio Marca en Estados Unidos, el astro sudamericano fue cuestionado sobre si llegará o no a la próxima Copa del Mundo.

“Las cosas pasan por alto y no me adelanto a los acontecimientos. Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no”, dijo en la ceremonia Messi.

Con 37 años de edad, Lionel no cierra las puertas por completo al Mundial de México Canadá y Estados Unidos, sin embargo, tampoco asegura categóricamente su presencia, así que Messi decidirá cuando llegue el momento correcto.

Importante señalar que hace unos días, el capitán de la Albiceleste se mandó hat trick en partido de Eliminatorias de Conmebol ante Bolivia, tras tremenda actuación, el Monumental de River se rindió ante el "10" coreando su nombre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis Enrique apunta a ser renovado como DT del PSG hasta 2027, según reportes