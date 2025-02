‘Pollo’ Briseño revela ‘secreto’ de Fernando Gago en Chivas: “A partir de ahí me quede callado”

Revelan más secretos de Gago en Chivas. Han pasado ya más de cuatro meses desde que Fernando Gago decidió ‘abandonar’ a Chivas y el entrenador argentino sigue dando de que hablar sobre su paso con el conjunto Rojiblanco, pues el ‘Pollo’ Briseño ha confesado el ‘desprecio’ que sufrió por parte de exentrenador de Guadalajara.

Pollo Briseño, exjugador de Chivas | IMAGO7

En entrevista para Claro Sports, el ahora jugador de Toluca reveló una diferencia que tuvo con Fernando Gago cuando ambos estaban en Chivas y señaló que el entrenador argentino era poco receptivo a los consejos por parte de sus jugadores y cuando el propio Briseño le dio su punto de vista, lo exhibió al día siguiente.

“Tengo una experiencia con Fer, con Gago; en la inocencia de estar hablando de futbol le comenté, ‘oye pues yo haría esto, no sé qué’, y al día siguiente, después de un trabajo, me dice ‘¿ves? No es tan fácil decir y después hacer’. A partir de ahí me quedé callado, ya está, ¿sabes? Vas viendo eso, como se maneja”, declaró Antonio Briseño.}

Fernando Gago dejó a Chivas el torneo anterior | IMAGO7

Pollo Briseño respetó la jerarquía de Fernando Gago en Chivas

Pese a esta actitud de Fernando Gago, Antonio Briseño señaló que siempre respetó las jerarquías dentro del club y mencionó que existen diferentes tipos de entrenadores, algunos que escuchan más los consejos que otros.

“Hay jerarquías y hay quien sabe donde está parado, pero bueno es futbol y tratamos de complementarlo, se que soy un estudiado y he tratado de mejorarme”, declaró.

Briseño fue vendido a Toluca esta temporada | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA REVELA QUE CHIVAS INTENTÓ FICHARLO: "NO LES ALCANZÓ"