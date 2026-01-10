¿Demolerán el edificio que explotó en Taxqueña? Esto dice el Gobierno CDMX

Las estructuras quedaron muy dañadas por la fuga de gas en la alcaldía Coyoacán

Las autoridades afirman que ya se trabaja en el proyecto de reparación del inmueble.
Las autoridades afirman que ya se trabaja en el proyecto de reparación del inmueble. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
10 de Enero de 2026

A un día del estallido que sacudió la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el edificio afectado no será demolido, sino rehabilitado, pese a los severos daños estructurales.

El director del Programa de Reconstrucción de la Secretaría de Vivienda, Ernesto Noriega Ayala, aseguró que ya se trabaja en el proyecto de reparación del inmueble, ubicado en el cruce de Paseo de los Cipreses y Paseo de los Naranjos.

El Gobierno capitalino afirma que el edificio es rehabilitable / Redes Sociales
El Gobierno capitalino afirma que el edificio es rehabilitable / Redes Sociales

A 24 horas de la explosión tenemos que el edificio es rehabilitable. Efectivamente, como preguntaba el alcalde, se están haciendo los proyectos de rehabilitación en este momento. Una vez concluidos pasarán por la revisión del Instituto para la Seguridad en las Construcciones y después iniciaremos el proceso”, explicó.

¿Y entonces no lo van a tirar?

No. Aunque tres edificios presentan afectaciones estructurales graves, incluyendo el que explotó, las autoridades consideran que pueden salvarse. El diagnóstico técnico detectó daños en losas, columnas y trabes, lo que provocó el desalojo de 2,500 personas que vivían en 280 departamentos.

Los trabajos comenzarán esta misma semana / Redes Sociales
Los trabajos comenzarán esta misma semana / Redes Sociales

Las maniobras de emergencia incluyeron el apuntalamiento y tapiado del edificio más afectado, con ayuda de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, mientras se define el plan de intervención.

¿Quién va a pagar todo eso?

Según el director Noriega, la rehabilitación correrá a cargo de la Secretaría de Vivienda, por instrucción directa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las autoridades capitalinas apoyarán en todos los sentidos a los afectados / Redes Sociales
Las autoridades capitalinas apoyarán en todos los sentidos a los afectados / Redes Sociales

La rehabilitación del inmueble estará a cargo de la Secretaría de Vivienda, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada”, recalcó el funcionario.

Además del edificio donde ocurrió la explosión, siete inmuebles aledaños presentaron daños menores, sobre todo en ventanas y cancelería, los cuales también están siendo evaluados.

Los departamentos se arreglarán en toda su estructura / Redes Sociales
Los departamentos se arreglarán en toda su estructura / Redes Sociales

¿Qué pasó exactamente?

La mañana del 9 de enero, una acumulación de gas LP provocó una fuerte explosión en un departamento del tercer piso de un edificio de cinco niveles. El estruendo dejó a la zona en estado de emergencia, con ventanas voladas, muros agrietados y decenas de vecinos en shock.

Desde entonces, las autoridades han trabajado en contener los riesgos, documentar los daños y organizar la rehabilitación de la zona, aunque aún no hay fechas para el regreso de los vecinos desalojados.

TE PUEDE INTERESAR

Yesenia Méndez es liberada tras declarar en el caso del asesinato de Carlos Manzo

Contra | 10/01/2026

Yesenia Méndez es liberada tras declarar en el caso del asesinato de Carlos Manzo
¿Se puede pagar el predial por WhatsApp? Todo lo que debes saber

Contra | 10/01/2026

¿Se puede pagar el predial por WhatsApp? Todo lo que debes saber
El proyecto fue adjudicado a la empresa Doppelmayr México.

Contra | 10/01/2026

Línea 5 del Cablebús será la más larga del mundo: así será su ruta
Te recomendamos
¿Kendall Jenner sale del clóset? "No me cierro a las experiencias"
Ciudad de México

LO ÚLTIMO