Manchester City consigue goleada histórica en FA Cup sobre Exeter City

El Manchester City registró una goleada histórica en la tercera ronda de la FA Cup al vencer 10-1 al Exeter City. Los Citizens no marcaban 10 tantos en este torneo desde 1987. Antoine Semenyo se lució en su debut oficial con una asistencia y un gol frente a su nueva afición.

En juego | AP

¿Cómo fue la goleada histórica del Manchester City en FA Cup?

El vigente subcampeón de la FA Cup se dio un festín total ante el cuadro que milita en la tercera categoría inglesa. En total anotaron nueve futbolistas distintos y destacó el joven Rico Lewis, quien colaboró con un doblete para la causa local. La superioridad técnica del conjunto de Manchester fue evidente desde los primeros minutos del compromiso disputado.

La incorporación de Semenyo se cerró apenas este viernes por una cifra cercana a los 87 millones de dólares. El exjugador del Bournemouth repartió una asistencia para que Rico Lewis pusiera el cinco a cero parcial al minuto 49. Poco después, al 54', el atacante anotó el sexto gol momentáneo del encuentro.

Max Alleyne disputó su segundo partido con el primer equipo y fue el encargado de abrir el marcador muy temprano. El canterano Ryan McAidoo también vivió su debut profesional y logró estrenarse con un gol al minuto 86. Estas actuaciones juveniles confirman el gran estado de forma que atraviesa la cantera del equipo celeste.

En partido | AP

El Exeter City, perteneciente a la League One, no contó con fortuna durante su visita al imponente Etihad Stadium este sábado. Jake Doyle-Hayes y Jack Fitzwater anotaron en propia puerta antes de finalizar la primera mitad del tiempo reglamentario. A pesar del dominio absoluto, el cuadro visitante logró marcar el gol de la honra al minuto 90.

La prensa inglesa destacó la efectividad del equipo de Guardiola, que aprovechó cada espacio cedido por la defensa del Exeter City. La rotación de jugadores permitió ver caras nuevas que respondieron con una intensidad física y táctica de primer nivel.

Semenyo responde

El fichaje millonario de Semenyo parece justificar su precio de inmediato tras participar directamente en la producción ofensiva del club. Su adaptación al sistema de juego fue instantánea, pues mostró una gran conexión con los volantes y laterales del equipo.

Con este marcador, el Manchester City avanza a la cuarta ronda de la FA Cup con una confianza renovada en su plantel. El enfoque del equipo ahora regresa a la Premier League, donde mantienen una lucha cerrada por el liderato general.