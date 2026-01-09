¡Mundial en la mira! Neymar comienza recuperación después de cirugía

Neymar comenzó oficialmente su proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía menor en la rodilla izquierda el pasado 22 de diciembre. El delantero brasileño, que cumplirá 34 años el próximo 5 de febrero, dio señales positivas al reaparecer esta semana en el centro de entrenamiento del Santos, donde se le vio de buen humor mientras trabajaba en el gimnasio.

El atacante realizó ejercicios específicos para fortalecer la rodilla izquierda, como parte del plan de rehabilitación tras la artroscopia a la que fue sometido para reparar un problema en el menisco. El cuerpo médico del club sigue de cerca su evolución, con la intención de que el jugador recupere ritmo físico de manera progresiva y sin riesgos.

Neymar había pospuesto la intervención quirúrgica para poder disputar los últimos partidos de la temporada con el Santos, en los que fue una pieza clave para que el equipo lograra evitar el descenso en el Brasileirao. Su compromiso en ese tramo final fue determinante tanto dentro como fuera del campo.

Neymar | AP

¿Cuándo volverá a jugar Neymar con el Santos?

Por el momento, no existe una fecha oficial para el regreso de Neymar a las canchas, aunque el club confía en que su recuperación avance conforme a lo planeado. La expectativa es que el delantero esté en condiciones de competir antes del inicio de la temporada 2026 del futbol brasileño, prevista para finales de este mes.

El propio padre y representante del jugador, Neymar da Silva Santos Sr., reconoció a principios de enero que su hijo llegó a considerar el retiro tras la última lesión sufrida. Sin embargo, el panorama cambió y el futbolista ahora se encuentra enfocado en su recuperación y en volver a ganarse un lugar en la Selección Brasileña rumbo al Mundial.

Neymar | AP

Neymar renueva con el Santos y apunta al Mundial

En medio de su rehabilitación, Neymar firmó esta semana una extensión de contrato para permanecer en el Santos hasta finales de 2026. El exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain reforzó así su compromiso con el club que lo vio nacer futbolísticamente, tras ayudar a evitar el descenso.

Cabe recordar que Neymar no ha vuelto a jugar con la Selección Brasileña desde que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco durante las eliminatorias mundialistas en octubre de 2023, una lesión que marcó un antes y un después en su carrera reciente.

Neymar | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.