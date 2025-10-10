Alemania destroza a Luxemburgo en las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA

Alemania tuvo un 'día de campo' en su partido ante Luxemburgo como parte de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA dentro del Grupo A; con este resultado, el equipo teutón se ha apoderado de la cima de su sector con una combinación de resultados que a su vez, deja todo empatado, salvo el último lugar, quien es precisamente el equipo luxemburgués.

Con tres anotadores distintos, los alemanes se apoderaron del resultado en casa y se preparan para enfrentar a Irlanda del Norte en la siguiente fecha buscando meterse a la Copa del Mundo lo más pronto posible.

Alemania dejó sin posibilidades a Luxemburgo | AP

Goleada sin respuesta

A pesar de que Alemania había abierto el marcador apenas a los cuatro minutos con un gol de rebote por parte de Nick Woltemade, el árbitro central decidió echar esa primera anotación hacia atrás, por lo que el momento en el cual 'se rompió' el cero fue hasta el minuto 12, cuando con un gran tiro libre, David Raum venció al guardameta Anthony Moris y puso al frente a los alemanes.

Tan solo nueve minutos después, vino uno de los momentos que cambiaron el rumbo del partido, pues Dick Carlson cometió una falta imprudente dentro del área, entregándole un penal a los locales, quienes lo intercambiaron por gol conducto de Joshua Kimmich, aprovechando el jugador de más que tuvieron prácticamente en el resto del encuentro.

Kimmich fue el goleador del partido | AP

Ya en la segunda parte, Alemania tuvo oportunidad de liquidar el encuentro y no la desaprovechó, pues al 48', Serge Gnabry se encontró una gran jugada de peligro al frente, definiendo de pierna derecha al poste del portero Moris e incrementó la ventaja a tres goles en el Prezero Arena.

Fue solo un par de minutos después que Joshua Kimmich obtuvo un doblete con el que Luxemburgo se fue goleado. Dentro de los minutos finales del partido, las oportunidades de peligro se presentaron sin éxito para los teutones, quienes agotaron sus cambios en la recta final del juego, sin aprovechar para poder incrementar aún más su ventaja.

David Raum abrió el marcador den PreZero Arena | AP

¿Cómo quedó el grupo de los alemanes?

Alemania con este resultado se ha quedado de regreso con el primer lugar del Grupo A; la diferencia de goles es la que le ha entregado ese lugar, ya que tanto Irlanda del Norte, su próximo rival y Eslovaquia, quienes perdieron ante los irlandeses, también cuentan con seis puntos, con las tres selecciones con amplias posibilidades de poderse clasificar al Mundial.

Los partidos finales de Alemania en la búsqueda de meterse a la Copa serán ante Irlanda del Norte, Luxemburgo como visitantes y Eslovaquia en el final de las Eliminatorias en la décima jornada el próximo 17 de noviembre en el estadio del RB Leipzig.

Gnabry puso las cifras finales en campo alemán | AP