La FIFA investiga a Guinea Ecuatorial por no viajar a la eliminatoria mundialista en grupo caótico

La FIFA abrió el viernes un caso disciplinario contra Guinea Ecuatorial después de que el equipo no viajó a un partido de clasificación para el Mundial, el último incidente en una campaña cada vez más caótica.

Selección de Guinea Ecuatorial | @NzalangNacional

La FIFA anunció que su comité disciplinario investigará por qué la selección masculina de Guinea Ecuatorial no viajó a Malawi para un partido programado para el jueves. Ambos equipos aún tenían posibilidades de avanzar a la repesca tras quedar segundos de grupo, detrás del ganador, Túnez.

¿Qué paso entre Guinea Ecuatorial y Malaui?

Guinea Ecuatorial ya había perdido sus dos primeros partidos el pasado noviembre por 3-0, después de que la FIFA dictaminó que el veterano capitán, Emilio Nsue no era elegible para representar al país. Nsue había marcado los goles en las victorias por 1-0 contra Namibia y Liberia.

Entrenador Guinea Ecuatorial | @NzalangNacional

Una publicación en la cuenta oficial de Instagram del equipo dijo que los jugadores votaron a favor de no viajar al juego porque su salud estaba en riesgo al tener que volar durante la noche y aterrizar en Malawi en la mañana del juego en Lilongwe.

La federación nacional de fútbol suspendió al entrenador Juan Michá por el incidente y dijo en su propia cuenta de Instagram que los jugadores y el entrenador habían mostrado una falta de respeto al pueblo de Guinea Ecuatorial.

La federación de fútbol de Malawi dijo en un comunicado simplemente que el partido fue cancelado “debido a complicaciones de viaje imprevistas que afectaron al equipo visitante”. Normalmente la FIFA castigaría con una derrota por incumplimiento a un equipo que no cumple con sus partidos clasificatorios para la Copa del Mundo.

CAPTURA DE PANTALLA

Sanciones determinadas

Las federaciones cuyos equipos no jueguen un partido programado también pueden ser condenadas a pagar los costos y la compensación a los equipos oponentes y a la FIFA.

Nsue finalmente recibió autorización de la FIFA este año para volver a jugar para Guinea Ecuatorial a pesar de que el jugador nacido en España previamente había sido técnicamente inelegible para toda su carrera internacional con el país de África occidental, que comenzó en 2013. Nsue, que ahora tiene 36 años, había jugado para la selección española sub-21, incluso en un Campeonato Europeo.

Guinea Ecuatorial debería completar su grupo de clasificación en un partido el lunes en casa contra Liberia.

X