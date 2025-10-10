Alemania vs Luxemburgo EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

La selección de Alemania saltará al campo del PreZero Arena en Sinsheim este viernes para enfrentar a Luxemburgo, en un duelo correspondiente a la jornada 7 de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

A pesar de ser una de las potencias históricas, el camino de Die Mannschaft en el Grupo A no ha sido tan dominante como se esperaba, lo que aumenta la presión por una victoria categórica en casa.

Los alemanes se encuentran en una situación inusual dentro de su grupo. Tras dos jornadas disputadas, Alemania está en el tercer lugar del Grupo A con 3 puntos, un balance de una victoria y una derrota. Este arranque modesto los coloca por debajo de Eslovaquia e Irlanda del Norte, obligándolos a no solo ganar, sino también a convencer con un alto rendimiento y una amplia diferencia de goles para compensar el inicio titubeante.

Frente a ellos estará Luxemburgo, un rival que históricamente ha luchado en las fases de clasificación y que se presenta en Sinsheim como el colista del Grupo A. El equipo luxemburgués no ha sumado puntos en sus dos primeros partidos, registrando dos derrotas consecutivas, lo que lo deja con 0 puntos y pocas expectativas en esta eliminatoria.