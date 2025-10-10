Nestor Lorenzo revela jugadores titulares que enfrentarán a México

La Selección Mexicana enfrentará a un par de rivales sudamericanos en esta Fecha FIFA como parte de su preparación de cara al Mundial; Colombia y Ecuador serán las dos selecciones que se enfrenten al Tri, con la primera de ellas llamando la atención luego de que su entrenador, Nestor Lorenzo, revelara algunos detalles de su alineación titular.

El estratega argentino, dio algunos detalles de lo que será su once titular para enfrentar al equipo de Javier Aguirre, destacando algunas posiciones específicas en el campo como su portero y un par de jugadores en ofensiva, guardando aún a la mayoría de su equipo.

Lorenzo tras ser subcampeón en la última Copa América | MexSport

¿Quiénes jugarán ante México en Dallas?

Nestor Lorenzo tuvo conferencia de prensa de cara al partido en contra de la Selección Mexicana; en ella, mencionó su sentir con respecto a su equipo, destacando que dentro de la convocatoria hay 'viejos conocidos', refiriéndose a jugadores que ya han estado en convocatorias anteriores y que le servirán como apoyo para los que se han sumado por primera vez al equipo nacional.

"Una de las cosas que tenemos asentadas dentro del grupo es la comunicación, algunos de ellos ya se conocen; el jugador no es solo lo que se ve en un partido, es mucho más que eso, hay una preparación y una función que tiene dentro del grupo que también es importante", mencionó.

Ospina será el portero titular en contra de México | MexSport

Con un poco de sarcasmo en la respuesta, debido a que un reportero le pidió al menos tres nombres para revelar al equipo que jugará en contra de México, finalmente Lorenzo mencionó algunos jugadores que estarán presentes en el duelo en contra del Tri, comenzando por su portero David Ospina quien actualmente juega con Atlético Nacional; sobre él, Lorenzo mencionó: "Es hora que David tenga su partido, lo viene haciendo muy bien", mencionó en un tono más serio.

También reveló que James Rodríguez estará en el campo de los Vaqueros de Dallas, sumado a la presencia de Luis Díaz, con estos dos jugadores como los encargados del ataque colombiano dentro del terreno de juego. Después de dar estos tres nombres, Lorenzo guardó completo silencio para no dar más nombres, dejando satisfechos a los reporteros.

James apunta a ser el capitán de Colombia | MexSport

La Fecha FIFA de Colombia

La selección cafetalera no tendrá solamente un partido en contra de un anfitrión de la Copa del Mundo de 2026, pues aunque primero se medirá a México en el campo del AT&T Stadium de los Dallas Cowboys; posteriormente, caso contrario al Tri, Colombia sí se quedará en Estados Unidos.

Su segundo partido de esta Fecha FIFA será en contra de Canadá, con sede en el Red Bull Arena en New Jersey. Después de estos dos duelos, tendrán que esperar hasta los primeros días de noviembre para enfrentarse a Nueva Zelanda y a Nigeria como parte de la Fecha FIFA de ese mes.

Lorenzo y James en la Final de la Copa América | MexSport