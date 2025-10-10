¿Italia quedará fuera del Mundial? Estas son las posibilidades

Las Eliminatorias de la UEFA siguen en marcha y se han presentado resultados sorprendentes, con lo que varias selecciones comienzan a hacer números para conocer sus posibilidades de avanzar al torneo, una de ellas la Selección de Italia.

Victoria de Italia | @Azzurri

Uno de los temas importantes llega con Italia, pues es una selección que ha sufrido para llegar al máximo torneo en el mundo en los últimos años y ahora se está complicando su participación en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026.

Para poner claro el contexto de la situación, la Selección de Italia está en el segundo lugar del Grupo I con un total de 9 puntos al momento, 6 menos que la Selección de Noruega que son líderes en este sector.

El tema también es que Israel cuenta con los mismos 9 puntos que los italianos, lo cual pone en aprietos a una de las selecciones históricas en el mundo del futbol por su amplio recorrido de éxitos.

Estamos en la Jornada 7 de 10 y este sábado Italia se enfrentará a Estonia en condición de visitante y en caso de no salir con la victoria, el peligro de quedarse fuera estaría latente.

Selección de Italia | @Azzurri

¿CUÁNTOS AVANZAN EN UEFA?

La cantidad de selecciones que avanzan a la Copa del Mundo por parte de la UEFA son 16, donde 12 salen de los primeros lugares de cada grupo y Noruega tiene casi garantizado ese apartado.

@Azzurri

El punto para Italia es que aspiran, en estos momentos, a avanzar al repechaje como segundo lugar de su grupo y ahí buscar un boleto a la Copa del Mundo, aunque no tienen garantizado el segundo lugar y una seguidilla de malos resultados lo podrían hacer caer de ese apartado.

Cabe resaltar que Italia se quedó fuera de los últimos 2 mundiales, pues no estuvieron ni en Rusia ni en Qatar, por lo que sería uno de los grandes fracasos perderse la tercera copa al hilo, pues es una de las selecciones con más campeonatos, ya que cuentan con 4.



Entrenamiento de Italia | @Azzurri