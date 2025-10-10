Florian Thauvin marca en su regreso con Francia ante Azerbaiyán, rumbo a la Copa del Mundo

Francia venció con autoridad 3-0 a Azerbaiyán en el Parque de los Príncipes por las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, pero el gran protagonista del cierre fue Florian Thauvin, quien volvió a vestir la camiseta de Les Bleus tras seis años y lo hizo anotando un gol con su primer balón tocado. Una noche redonda para el ex Tigres, ahora en plena reivindicación.

Florian en la victoria de Francia | AP

El equipo de Didier Deschamps dominó de principio a fin, con un Kylian Mbappé desequilibrante que marcó un gol de antología y asistió en otro. Pero fue Thauvin quien puso la guinda al marcador al minuto 85 con un escorzo dentro del área, tras centro preciso de Theo Hernández, desatando la ovación del Parque de los Príncipes.

Un regreso de película: Thauvin vuelve a la selección con gol

Pocas historias tan simbólicas como la de Thauvin. Sin jugar con la selección desde 2019, el atacante fue convocado como alternativa ofensiva... y no desaprovechó su oportunidad. Ingresó por Barcola en los últimos minutos y, en la primera jugada que tocó, se metió entre los centrales y marcó con una volea ajustada para el 3-0 definitivo ante Azerbaiyán.

La anotación de Thauvin cerró una noche perfecta para Francia, que había abierto el marcador con un golazo de Kylian Mbappé al minuto 42. El 10 francés bajó al medio campo, se sacó cinco rivales de encima, combinó con Ekitiké y definió con un disparo seco al poste. Una obra de arte que levantó al público de sus asientos.

Kylian Mbappé | AP

Francia domina y sigue firme hacia el Mundial 2026

En el complemento, Francia no bajó la intensidad. Mbappé, siempre eléctrico, volvió a romper líneas y asistió con un centro preciso a Adrien Rabiot, que cabeceó en el segundo palo para poner el 2-0. Con el partido controlado, Deschamps dio entrada a varios jugadores, entre ellos Florian Thauvin, quien respondió con creces.

Azerbaiyán apenas pudo generar peligro. Francia controló la posesión, no sufrió en defensa y volvió a dejar su arco en cero. Además de Thauvin, también hubo minutos para Camavinga, Nkunku y Matetá, este último debutando con la absoluta. La amplitud del plantel francés es una de sus grandes armas en esta eliminatoria.

Victoria de Francia en las Eliminatorias Europeas | AP

Thauvin se reencuentra con el gol y Francia acaricia la clasificación

El tanto de Thauvin no solo decoró el resultado, sino que significó mucho más: fue la muestra de que sigue vigente y puede aportar en el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su nombre, que parecía olvidado en la órbita Bleu, vuelve a sonar con fuerza tras su actuación ante Azerbaiyán.

Con esta victoria, Francia suma 9 puntos de 9 posibles y lidera su grupo. El próximo lunes enfrentará a Islandia, donde podría asegurar matemáticamente su clasificación si Ucrania cae en su respectivo encuentro. El regreso goleador de Thauvin fue la nota emotiva de una noche en la que Mbappé volvió a brillar, pero el cierre fue de Florian.

Duelo Francia vs Azerbaiyán | AP