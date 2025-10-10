Surinam vs Guatemala EN VIVO Eliminatorias Mundialistas Concacaf

El camino a la Copa del Mundo 2026 en Concacaf se intensifica este viernes, cuando Surinam reciba a Guatemala en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion de Paramaribo.

Este partido, correspondiente a la jornada 3 de la Tercera Ronda Final, es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo A, pues enfrentará al líder contra el equipo que necesita desesperadamente una victoria para meterse en la pelea por el boleto directo al Mundial.

Surinam, dirigida por Stanley Menzo, ha tenido un inicio prometedor en esta ronda final y llega a este compromiso como el líder provisional del Grupo A. La selección de los Suriboys ha cosechado 4 puntos en dos partidos, producto de una victoria (ante El Salvador) y un empate (ante Panamá).

Por otro lado, Guatemala de Luis Fernando Tena llega con la presión de tener que sumar tres puntos. La Bicolor se encuentra en la parte baja del Grupo A con solo 1 punto en dos encuentros (un empate y una derrota), incluyendo un duro golpe en casa ante El Salvador en su debut.