¡Persiste el sueño! Macedonia del Norte rescata un punto ante Bélgica

Macedonia del Norte se metió a Gante y rescató un punto ante Bélgica en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, lo que dejó más vivo que nunca su sueño mundialista. El cuadro Blagoja Milevski se colgó de su portería y aprovechó los errores del cuadro belga, que nunca pudo tener una ocasión manifiesta de gol.

Después del minuto 5, Alexis Saelemaekers -quien fue el más activo de Los Diablos Rojos- terminó por caer dentro del área, sin embargo, el central no marcó la pena máxima y amonestó al futbolista del AC Milan por simulación.

El empate de Bélgica | AP

La incertidumbre y la imprecisión dominó el césped del Ghelamco Arena, mientras que la figura de Kevin de Bruyne intentó hacer de las suyas con poco éxito. Su primer disparo llegó gracias a un volea exquisita, pero la zaga de los macedonios hizo lo suficiente para desviar el disparo.

La suerte también estuvo del conjunto balcánico, pues Alexis Saelemaekers tuvo otra ocasión clara en la primera mitad, pero en la línea la defensa sacó la bola. Bélgica se cansó de intentar, pero también de fallar y el invitado especial nunca llegó a la fiesta.

La figura de Stole Dimitrievski

El segundo tiempo terminó con un hombre como figura, y fue Stole Dimitrievski. El arquero del Valencia se encargó de sacar todo lo posible y lo imposible; como un mano a mano contra Loïs Openda cerca de la barrera de los 70.

Los últimos minutos -como todo el encuentro- se jugaron en el área de Macedonia del Norte, pero la gran figura de Dimitrievski y la imprecisión belga terminó por ser suficiente para el empate definitivo.

La gran figura | AP

¿Cómo queda el Grupo J?

El empate se convirtió en uno de los grandes resultados en la historia de Macedonia, equiparable al que tuvo ante Italia rumbo al Mundial del 2022. Ahora, el conjunto del suroeste de Europa terminó como el líder del Grupo J, con 12 puntos.

Por su parte, Bélgica terminó en el segundo lugar del sector, con 11 puntos, aunque con un juego pendiente. La actualidad de Los Diablos Rojos los deja con un margen demasiado corto de acierto y error.

