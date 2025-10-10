Valor de Gilberto Mora creció en un 300 por ciento en un año

El joven jugador de la Selección Mexicana es una de las grandes sensaciones del balompié nacional

Emiliano Arias Pacheco
10 de Octubre de 2025

La Copa del Mundo Sub-20 de Chile confirmó que Gilberto Mora es una de las grandes revelaciones en todo el orbe futbolístico. La claridad con la que el joven enganche de Xolos mostró en varios partidos sorprendió a propios y extraños, por lo que su valor de mercado incrementó de una manera impresionante.

Con datos de Transfermarkt, el valor de 'Morita' a mediados de octubre de 2024 era de 1.6 millones de dólares, mientras que su actualidad es muy diferente. Ahora, el juvenil mexicano está tasado en 5.2 millones de dólares, un aproximado de 325 por ciento.

Las palabras de su representante ante su valor

En una reciente entrevista a TUDN, Rafaela Pimienta, representante de Gilberto Mora, señaló que el canterano de los Xolos de Tijuana despertó el interés de diversos equipos en el viejo continente. Pimienta aclaró que el valor del futbolista es aún mayor al señalado en Transfermarkt.

"Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora. No puede hacer un traspaso antes de 18 años, no está autorizado, pero si un equipo quiere hablar con él, su equipo lo debe autorizar. Vinícius, Endrick cerraron contratos a los 17 años y después hicieron el traspaso a los 18. Xolos tiene un espíritu de colaboración al cien por ciento; sobre acercamientos y llamadas, este traspaso va con una misma dirección entre club y jugador", comentó Pimienta.

¿En qué lugar está de los más valiosos?

Gilberto Mora se encuentra entre los 50 jugadores más valiosos del balompié nacional, el cual es dominado por el nuevo fichaje del América: Allan Saint-Maximin. Mora es quien cierra el ‘top’.

Por su parte, el jugador mexicano mejor tasado en dicha lista de Transfermarkt es Alexis Vega, futbolista del Toluca. El atacante mexicano mostró un nivel excelso en el Campeonato de los mexiquenses, y su presencia en la Selección Mexicana se hizo constante.

Los cinco más valiosos

  1. Allan Saint-Maximin
  2. Alexis Vega
  3. Alejandro Zendejas
  4. Álvaro Fidalgo
  5. Ángel Correa
