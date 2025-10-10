Durante una entrevista con el medio MARCA, el presidente de Pachuca, Armando Martínez, confesó el interés de distintos clubes europeos hacía los futbolistas Elías Montiel y Alexéi Domínguez, esto tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

Alexeí en Selección Mexicana | MEXSPORT

“Tenemos gran ilusión’

Armando Martínez expresó su alegría por la participación del equipo tricolor en la justa mundialista, asegurando que la selección muestra un gran futbol desde la Fase de Grupos hasta estas últimas instancias y que promete grandes resultados de cara al duelo de Cuartos de Final ante Argentina.

Mundial Sub-20 | MEXSPORT

“Tenemos una gran ilusión con dos jugadores que están participando en el Mundial Sub-20 que han hecho un trabajo impresionante. Nos tocó el grupo de la muerte contra Brasil, contra España y contra Marruecos. Ahora eliminamos a Chile y vamos a jugar contra Argentina, Cuartos de Final, durísimo”, declaró.

Martínez añadió elogios para dos de sus jugadores que forman parte de la plantilla principal, recordando sus inicios en el club a los 11 años, asegurando que les tiene un gran cariño y que está feliz por ver la evolución futbolística en ellos con el paso del tiempo.

“Tenemos a dos jugadores, Elías Montiel y Alexéi Domínguez, son niños que llegaron de 10 u 11 años con nosotros. Entonces tienes un cariño impresionante y que veas como van teniendo ese crecimiento”, añadió.

Elías Montiel en Selección | MEXSPORT

¿Futuro europeo?

La noticia que llamó la atención fue cuando Martínez aseguró que varios clubes europeos ya preguntaron por Elías Montiel, además de confirmar que el Ajax se fijó en Alexei, destacando mucho el desarrollo que ha tenido el jugador.

“Por Montiel han preguntado varios equipos europeos que están muy interesados en él. Alexei también, el Ajax se ha interesado y le ha gustado mucho el desarrollo que ha tenido. Entonces ellos dos ahora son jugadores muy importantes”, concluyó Martínez.

El próximo duelo por disputar para Elías Montiel y Alexéi Domínguez con la Selección Mexicana, será el próximo sábado 11 de octubre, en el duelo correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025.

Montiel en Chile 2025 | MEXSPORT