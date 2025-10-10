México vs Colombia: ¿Cuándo y dónde ver el primer partido amistoso del Tri en la Fecha FIFA de octubre?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre continúa su preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026, a la cual clasificó por ser uno de las anfitriones, por lo que para mantenerse en buena forma competitiva ha tenido que enfrentar a rivales que asistirán a la competencia de selecciones en su país. Esta vez, el Tri se medirá a un par de equipos sudamericanos que incluso ya son parte de los 48 invitados al certamen.

Con sede en el estadio de los Vaqueros de Dallas, los mexicanos sostendrán su primer partido de esta Fecha FIFA en suelo norteamericano, antes de viajar a Guadalajara, en donde será su siguiente compromiso.

Javier Aguirre prepara los enfrentamientos ante sudamericanos | Imago7

¿Cómo llegan ambas selecciones al partido en Dallas?

México se sigue preparando como uno de los equipos que recibirán la Copa del Mundo en casa, la Selección del 'Vasco' Aguirre jugará tan solo unas horas después de que el Tri Sub 20 haya disputado su partido de Cuartos de Final del Mundial de la categoría en contra de Argentina, por lo que ya se conocerá el destino de la escuadra dirigida por Eduardo Arce.

Los últimos partidos de México en una Fecha FIFA fueron en contra de dos selecciones asiáticas: Japón y Corea del Sur, con quienes empataron a cero y a dos anotaciones a principios de septiembre, con los dos encuentros jugados en Estados Unidos. Antes de esos dos compromisos, fue la Copa Oro que ganaron su más reciente actividad, previa a poder enfrentarse a estos rivales sudamericanos.

Dentro de las novedades en la lista de convocados del Tri se encuentran Kevin Álvarez de América, equipo que tiene mayoría de seleccionados en esta ocasión; otra de las novedades es la inclusión de Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna que busca afianzarse con uno de los lugares en la portería para la Copa en su país. Después de este duelo, México viajará a Guadalajara para enfrentar en el Estadio Akron a Ecuador.

Santi Giménez anotó en la última Fecha FIFA | Imago7

Por parte de los colombianos, su clasificación al Mundial se dio en los últimos partidos, afianzándose en el primer lugar de la clasificación con 28 puntos, diez menos que Argentina, que se metió desde bastantes semanas antes. Los cafetaleros consiguieron sus puntos después de siete victorias, siete empates y solamente cuatro derrotas.

Su último partido fue una victoria 3-6 en contra de Venezuela, dejando fuera a la vinotinto con ese resultado; antes de eso, golearon 3-0 a Bolivia. Después de enfrentar al Tri, Colombia enfrentará a otro de los anfitriones cuando viaje a New Jersey para enfrentarse a Canadá.

Dentro de las novedades en la convocatoria sudamericana se encuentran Willer Ditta de Cruz Azul, quien ingresa a la lista debido a la lesión de Yerry Mina, también se mantiene James Rodríguez de Club León, Juan Fernando Quintero de River Plate y Alvaro Angulo de Pumas.

James Rodríguez encabeza la lista colombiana | X: @FCFSeleccionCol

¿Dónde ver el partido amistoso de la Selección Mexicana?

Fecha : Sábado 11 de octubre

: Sábado 11 de octubre Sede : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Horario : 7:00 PM (tiempo del centro de México)

: 7:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5, TUDN, Canal 7

México busca una nueva victoria en Fecha FIFA | Imago7