En Argentina se 'rinden' ante Glberto Mora: "El nuevo Messi"

La expectativa por el duelo entre México y Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 sigue creciendo, y esta vez el protagonista fue un reconocido streamer argentino. Durante una transmisión en Twitch, Davoo Xeneize sorprendió al elogiar al juvenil mexicano Gilberto Mora, a quien incluso comparó con Lionel Messi por su talento y desequilibrio.

Mora con México | MEXSPORT

¿Qué dijo Davoo Xeneize sobre el México vs Argentina?

“Lo vi a México contra Chile y me asustó un poco. ¿Si tengo miedo? Y juegan bien. Hay uno que tiene 16 años que juega en Xolos de Tijuana, creo que es (Gilberto) Mora, ese chabón tiene pinta de ser el nuevo Messi”, afirmó el creador de contenido, conocido por sus análisis sobre el futbol argentino.

El comentario surgió durante una charla con su colega La Cobra, quien le preguntó si consideraba a México un rival peligroso. Davoo no dudó en admitir que el nivel mostrado por el equipo dirigido por Eduardo Arce en los Octavos de Final, donde venció 4-1 a Chile, lo hizo reflexionar sobre la dificultad del próximo compromiso.

“Lo que observé en ese partido me hace pensar que Argentina tendrá un partido complicado contra el equipo mexicano”, añadió el streamer, dejando entrever su respeto por el Tri Sub-20 y por la figura de Mora, quien ha sido una de las revelaciones del torneo.

En acción | MEXSPORT

Gilberto Mora y su actuación en Mundial Sub-20

Gilberto Mora, mediocampista ofensivo de apenas 16 años, ha captado la atención por su madurez, visión de juego y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo. Su evolución ha sido meteórica: debutó recientemente con Xolos en la Liga MX y hoy lidera a la Selección Mexicana Sub-20 con actuaciones sobresalientes.

El talento del juvenil no ha pasado desapercibido fuera de México. En las últimas semanas, distintos medios internacionales han destacado su rendimiento y algunos clubes europeos ya lo siguen de cerca, convencidos de que podría ser uno de los grandes proyectos del futbol mexicano en los próximos años.

En la antesala del esperado choque ante Argentina, los elogios de Davoo Xeneize reflejan el respeto que el combinado tricolor ha generado en el torneo. Lo que parecía un simple duelo de Cuartos de Final ha tomado tintes de clásico continental, con la mirada puesta en Mora, a quien muchos ya se atreven a llamar “el Messi mexicano”.

Con el talento de su joven figura y la solidez mostrada en la fase previa, México buscará dar un nuevo golpe de autoridad y avanzar a Semifinales ante una Argentina que, ahora más que nunca, sabe que no podrá confiarse.

En partido | MEXSPORT



