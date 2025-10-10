“Estamos para campeones del mundo”: Elías Montiel enciende el sueño de México Sub-20

En la voz de su capitán, Elías Montiel, la Selección Mexicana Sub 20 deja claro que el sueño no es una ilusión pasajera: es una convicción. En entrevista exclusiva con RÉCORD, el jugador de los Tuzos aseguró que el equipo piensa, siente y vive con una sola meta: levantar la Copa del Mundo.

En acción | MEXSPORT

“Es muy fuerte, la mentalidad de todos, y si le preguntas a cualquiera te van a decir: estamos para campeones del mundo. Lo sueño, lo vivo día con día, esa ilusión nadie me la va a quitar, y la ilusión está a tope”, dijo Montiel.

México enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, un duelo que emociona y desafía por igual. “Sabemos que es una selección grande, que pelea por cosas importantes, pero eso lo hace más lindo. Cualquier jugador quisiera jugar contra Argentina en un Mundial”, expresó el capitán.

Montiel confiesa que ha visualizado mil veces el momento de la gloria. “He pasado días pensándolo e imaginándolo, es el sueño de todos, de los jugadores y de la afición. Queremos que se sientan orgullosos, que sepan que el mexicano puede, que va a sacar el pecho y que va a luchar hasta el final.”

Unidos por un país

El líder del Tri juvenil reconoce que la fuerza del grupo también proviene del apoyo incondicional de la afición. “Que sigan apoyando, que se ilusionen con nosotros, porque nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a ir por más hasta estar en la cima y conseguir la gloria. Queremos darle esa alegría a todo México”, declaró.

Montiel con Selección | MEXSPORT

¿Una final adelantada?

Para muchos, este choque entre México y Argentina es una especie de “final anticipada”. Montiel lo entiende, pero no se deja llevar. “Se ha escuchado mucho eso, pero nosotros tomamos cada partido con la misma seriedad. Ya no es fase de grupos, ahora hay una mayor responsabilidad, y la asumimos con compromiso total”, enfatizó.

En la concentración del Tri Sub 20 se respira ilusión, hambre y compañerismo. Montiel, como capitán, refleja esa energía que contagia a todos: la de un equipo que quiere lograr la gloria.

Además, consciente del privilegio que significa liderar a esta generación. “La verdad es muy lindo portar el gafete, representar a tu país, creo que es lo más hermoso que te puede pasar como jugador, y más en un Mundial”, finalizó.