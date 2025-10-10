Elías Montiel sueña con Europa y con llegar al Mundial 2026 con el Tri del ‘Vasco’ Aguirre

En plena concentración mundialista con la Selección Mexicana Sub 20, Elías Montiel no sólo piensa en el presente, también mira hacia el futuro con los pies en la tierra y la mente llena de ambición. El capitán tricolor habló con RÉCORD sobre sus sueños de dar el salto a Europa y levantar la mano para estar en la lista final de Javier “Vasco” Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

Montiel en selección | MEXSPORT

Rumores que no distraen

En los últimos días, el nombre de Montiel ha comenzado a sonar en el radar de clubes europeos. Sin embargo, el mediocampista se mantiene enfocado en su papel dentro del Tri Sub 20.

“Todos esos comentarios trato de no verlos, estoy completamente enfocado en el Mundial. Se dice que suena tal equipo, pero al final son rumores. Hasta que algo no esté bien plantado, no habrá nada. Ahora pienso sólo en el siguiente partido”, explicó.

Con los pies en el suelo y la mirada en Europa

Aun así, el sueño de jugar en el Viejo Continente no se borra de su mente. “Sí, claramente tengo ese objetivo en mente, y bien enfocado. Nadie me lo va a sacar de la cabeza”, aseguró.

Octavos de Final Mundial Sub-20 | MEXSPORT

Un trampolín hacia el futuro

El joven capitán sabe que llegar directamente a una liga top no es sencillo, por eso es consciente de que todo proceso tiene pasos. “Si te digo un equipo, te podría decir cualquier club de la liga inglesa, pero también soy realista. Ir a una de esas ligas cuesta mucho trabajo. Un trampolín sería lo ideal: una liga que te ayude a explotar tus capacidades y desarrollarte.”

Rumbo a 2026

Montiel también habló del gran objetivo que comparte con muchos de sus compañeros: ser parte de la Selección Mayor en el próximo Mundial. “Sí me ilusiona bastante, todo este tiempo he tenido participación en torneos importantes y esa experiencia te hace crecer futbolísticamente. Estoy enfocado en lo que tengo que hacer, me ilusiona estar ahí y levantar la mano para decir que también estoy aquí, listo para formar parte de algo tan lindo.”

Fase de Grupos Mundial Sub-20 | MEXSPORT

Levantando la mano

Aunque aún no ha tenido una charla directa con el cuerpo técnico del “Vasco” Aguirre, Montiel sabe que el trabajo habla por sí solo. “No he platicado bien con ellos, pero el trabajo que haces en la cancha se ve reflejado. Con eso les dices: ‘aquí estoy, estoy levantando la mano y estoy trabajando; dame una oportunidad’”, comentó.

Elías Montiel se ha convertido en uno de los líderes más sólidos del combinado juvenil, incluso es uno de los jugadores que más minutos suma en primera división con 4720 minutos en Liga MX.

Capitán de la Selección Sub-20 | MEXSPORT