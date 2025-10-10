Selección Mexicana vs Colombia: Resultados, historial y récords

Pese al parón de Fecha FIFA, el futbol no se detiene; mientras algunas selecciones se juegan su clasificación a la Copa del Mundo 2026, otras disputaran duelos amistosos en busca de afinar detalles de cara al fin de año, tal es el caso de una de las tres anfitrionas del Mundial, México, quien enfrentará a Colombia en un juego amistosos.

¿Cómo le ha ido a México cuando se enfrenta a Colombia?

Desde el AT&T Stadium, en la ciudad de Texas, el Tricolor se las verá con los Cachacos en su duelo número 28 en la historia, la cual dictamina un duelo parejo, ya que en las estadísticas, ambas naciones muestras casi los mismos resultados.

El duelo de México y Colombia es uno de los más concurridos entre dos naciones que no son de la misma zona, en su historial suman juegos de: Copa Oro, Copa América y encuentros amistosos, siendo el primer duelo registrado en el año de 1938, con victoria de los mexicanos.

Las estadísticas marcan un amplio margen de igualad entre ambas selecciones, pues en los 28 enfrentamientos que se han jugado, el equipo Tricolor suma nueve derrotas, nueve empates y nueve derrotas ante Colombia, por lo que el juego del próximo sábado podría inclinar la balanza de esta rivalidad.

La primera victoria de México llegó en el año de 1938, en un amistoso que terminó 3-1. Por su parte, los Cachacos lograron su primera victoria en 1993, en la Fase de Grupos de la Copa América, disputada en Ecuador.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en el 2023, en un duelo amistoso disputado en Los Angeles Memorial Coliseum, con un marcador de 2-3 a favor de la Colombia dirigida en ese entonces por Néstor Lorenzo, mientras que el estratega del Tri era Jaime ‘Jimmy’ Lozano.

Historial de duelos entre México y Colombia:

Amistosos:

1938: México 3-1 Colombia

1962: Colombia 0-1 México

1962: Colombia 2-2 México

1962: México 1-0 Colombia

1968: Colombia 0-1 México

1969: México 1-0 Colombia

1984: México 1-0 Colombia

1990: México 2-0 Colombia

1991: México 0-0 Colombia

1992: México 0-0 Colombia

1994: México 0-0 Colombia

1995: México 0-0 Colombia

1995: México 2-2 Colombia

1999: México 0-0 Colombia

2001: México 2-3 Colombia

2002: México 2-1 Colombia

2003: México 0-0 Colombia

2005: México 1-1 Colombia

2007: Colombia 1-0 México

2009: México 1-2 Colombia

2010: México 1-0 Colombia

2012: México 0-2 Colombia

2023: México 2-3 Colombia

Copa América:

Final 2001: México 0-1 Colombia

Fase de Grupos 1993: Colombia 2-1 México

Fase de Grupos 1997: México 2-1 Colombia

Copa Oro

Cuartos de Final 2005: México 1-2 Colombia

