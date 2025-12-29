Chicharito 'reaparece' en polémico video de la cantante Sia

El nombre de Javier "Chicharito" Hernández ha vuelto a encender las redes sociales, pero en esta ocasión no por su desempeño en la cancha o sus declaraciones en transmisiones en vivo. El histórico goleador mexicano es tendencia debido a un detalle inesperado en la decoración del hogar de la cantante australiana Sia.

Javier Hernández, exjugador de Chivas | IMAGO7

Un mural que rompe las redes

La intérprete de "Chandelier" compartió recientemente un video en sus plataformas digitales donde se le ve cantando de manera informal en lo que parece ser un salón de su casa. Sin embargo, la atención de los usuarios se desvió rápidamente hacia la pared de fondo, donde se aprecia un mural de gran formato con una imagen que ha generado desconcierto y curiosidad.

En la pintura, se observa a un jugador con el uniforme de la Selección Mexicana utilizado durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y portando el dorsal '14', además de que la fisonomía coincide plenamente con la de un joven Javier Hernández. Lo polémico del arte radica en la acción representada: el "Chicharito" aparece besando a un jugador de la Selección de España.

🎥 | @Sia delivers a flawless acoustic performance of “Candy Cane Lane“ from her home 🤩 pic.twitter.com/6YBHxgeAO0 — Gedeon (@siafurlerfanpg) December 28, 2025

Hasta el momento, la identidad del futbolista español en el mural no ha sido confirmada, y la pieza parece ser una interpretación artística que mezcla el deporte con una narrativa visual provocativa.

Un detalle que no es nuevo

A pesar de que las imágenes se han vuelto virales en las últimas horas, provocando miles de comentarios de aficionados mexicanos, este mural no es una adquisición reciente de la cantante.

Rastreando publicaciones antiguas de la artista, se ha detectado que la obra ya decoraba las paredes de Sia al menos desde el año 2022. En aquel entonces, algunas fotografías pasaron desapercibidas para el gran público deportivo, pero la reciente exposición del video ha puesto al máximo anotador del Tri en el ojo del huracán mediático una vez más.

Foto del mural en 2022 | X: @Sia

Reacción de los fans

La aparición de la figura de Hernández en el entorno privado de una estrella internacional de la talla de Sia ha desatado teorías de todo tipo:

Muchos sugieren que se trata de una pieza de arte contemporáneo que utiliza figuras icónicas del fútbol para transmitir un mensaje de unión. Los seguidores del futbolista han reaccionado con humor y sorpresa ante lo fortuito de la situación.

Ni Javier Hernández ni la cantante han emitido comentarios oficiales sobre la pintura, la cual sigue sumando reproducciones y debates en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.