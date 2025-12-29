Nikola Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando de la cancha ante Miami

La estrella de Denver, Nikola Jokic, estaba teniendo otro juego brillante: 21 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes en la primera mitad, con asistencias por detrás de la espalda y, en general, haciendo lo que quería.

Luego vino un paso en falso de un compañero de equipo con aproximadamente tres segundos restantes antes del medio tiempo, y ahora, los Nuggets esperan ver qué tan malas podrían ser las noticias.

Había tenido un buen juego | AP

Jokic salió cojeando de la cancha el lunes en Miami, después de aparentemente lesionarse la rodilla izquierda justo antes del medio tiempo. No estuvo en la cancha para la segunda mitad y los Nuggets no dijeron inmediatamente si se trata de una lesión grave.

Si se pierde algún tiempo, sería un golpe masivo para Denver. Jokic ha sido tres veces el Jugador Más Valioso y ciertamente estaba en la conversación temprana para otro MVP esta temporada, habiendo llegado al lunes con un promedio de 29,9 unidades, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias, bien encaminado hacia un promedio de triple-doble por segunda temporada consecutiva.

Jokic estaba solo bajo la canasta y dio un paso adelante para ayudar a Spencer Jones de Denver a defender una entrada del Mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr. de Miami mientras el tiempo estaba a punto de expirar en el segundo cuarto. Mientras retrocedía, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del centro se dobló.

No terminó el partido | AP

Jokic colapsó en la cancha, agarrándose la rodilla y retorciéndose de dolor. Fue ayudado a ponerse de pie y luego se dirigió al vestuario por su propio pie.

Los Nuggets han lidiado con algunos problemas importantes de lesiones esta temporada y estaban jugando el lunes sin tres posibles titulares: Christian Braun (esguince de tobillo izquierdo), Aaron Gordon (distensión en el tendón de la corva derecho) y Cam Johnson (manejo de lesión en la rodilla derecha).

Denver ha logrado salir adelante gracias en gran parte a Jokic.

"Las cosas que está haciendo este año", dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, antes del partido del lunes, “son realmente notables”.