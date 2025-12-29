RÉCORD le desea éxito a Diana Pérez en su nueva aventura profesional

El poder de RÉCORD está basado en el talento y trabajo de las mujeres y los hombres que lo componen. Hoy tenemos que decir adiós a un pilar que los últimos 10 años fue clave para posicionar a este medio como el líder de la industria digital deportiva de México, Diana Pérez, quien emprende una nueva aventura profesional.

La aventura de Diana con RÉCORD comenzó hace casi 25 años, como reportera desde 2002 hasta 2009, cuando exploró su desempeño en otros medios. Y volvió, lo mejor estaba por contarse.

En su segunda etapa en este medio, a partir de 2016, fundó el departamento de Innovación Digital al Anunciante y creció, para convertirse en la Editora General y hasta la Directora Editorial, desde donde fue pieza clave para posicionar a RÉCORD como el líder de la industria digital deportiva.

Hoy es momento de despedirse de nuevo, Diana emprende el vuelo a nuevas alturas en este ecosistema profesional, para seguir dando muestras de su liderazgo y aptitudes. Si logra la mitad de lo que hizo en RÉCORD, será valiosísimo para su nueva casa laboral.

Que sirva esta despedida para comunicarlo a los amigos y aliados de RÉCORD, para seguir en contacto a través de nuestras plataformas [editorialrecord@autflo.com.mx], y desearle mucho éxito a Diana en lo que viene. ¡Con todo!

Diana Pérez | RÉCORD