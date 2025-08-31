¿Quién es Artem Dovbyk? El delantero con el que el AC Milan reemplazaría a Santi Giménez

Las horas de Santiago Giménez en el Milan parecen estar contadas y en Lombardía ya tendrían listo al reemplazo del delantero mexicano, el cual, también juega actualmente en la Serie A.

El elegido por la dirigencia del club rossonero sería el atacante ucraniano Artem Dovbyk, mismo que es futbolista de la AS Roma, donde en la temporada pasada marcó un total de 17 goles en 45 encuentros disputados (contando todas las competencias que jugó La Loba).

Dovbyk suena para reemplazar a Giménez | AP|

Dovbyk llegó a la Serie A procedente del Girona, que fue tercer lugar en LaLiga, donde jugó un total de 39 partidos y anotó 24 goles en todas las competencias que disputó el cuadro que juega como local en el Municipal de Montilivi.

En toda su carrera, Artem Dovbyk consiguió marcar un total de 131 goles, donde su mejor rendimiento lo tuvo con el SK Dnipro-1 de la Liga de Ucrania, en ese equipo anotó 54 tantos en 86 partidos que disputó.

Con la selección de Ucrania, Dovbyk ha jugado 36 partidos y ha marcado en 11 ocasiones desde su debut con la absoluta en 2021.

