Alexis Sánchez en negociaciones para ser nuevo jugador del Sevilla de Matías Almeyda

¡Todavía hay un último tren para Alexis Sánchez! El extremo chileno, clave en el bicampeonato de Copa América con su selección, está cerca de salir del Udinese para ir a jugar a LaLiga.
De acuerdo a información de Superdeportivo, el chileno se encuentra negociando los últimos detalles con el Udinese para incorporarse a las filas del Sevilla, cuadro que dirige Matías Almeyda, que marcha en la doceava posición después de tres partidos en LaLiga.
Durante la temporada pasada, Alexis Sánchez solo jugó 14 partidos con el Udinese, 13 en Serie A y uno en Coppa Italia, donde no pudo marcar goles vestido de blanquinegro.
Alexis Sánchez volverá a LaLiga después de 11 años, cuando llegó al FC Barcelona, también procedente del Udinese, el equipo italiano marcha en la quinta posición de la Serie A después de dos jornadas, donde han ganado uno y empatado el otro partido.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Frenkie de Jong arremete contra LaLiga por la falta de VAR en Vallecas: 'es una pu****'