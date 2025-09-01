Jesús Ruiz, el portero elegido por Burgos FC en lugar de Memo Ochoa

Burgos CF sorprendió en el cierre del mercado de fichajes. Cuando parecía que todo estaba listo para la llegada de Guillermo Ochoa, la negociación se cayó a último minuto y el club castellano optó por otra alternativa: el portero catalán Jesús Ruiz, quien llega libre tras su paso por el Racing de Ferrol.

El arquero mexicano, que venía de terminar contrato con el AVS de Portugal, incluso viajó para ultimar detalles con el Burgos; sin embargo, según los periodistas Sergio y Gonzalo González, el fichaje colapsó y el club decidió apostar por una opción distinta.

Ochoa de momento no tiene equipo | Imago7

Jesús Ruiz, el elegido para defender la portería del Burgos CF

Jesús Ruiz, de 28 años y originario de Esplugas de Llobregat, se convirtió en el octavo fichaje del verano del Burgos CF, firmando por una temporada hasta junio de 2026. El club lo definió como un portero de "reflejos, velocidad y colocación", características que lo hacen "un guardameta fiable y muy difícil de superar".

Con más de 7,000 minutos en Segunda División, Ruiz ha defendido las camisetas de la AD Alcorcón y del Racing de Ferrol. Pese a haber vivido descensos, se ha consolidado como un arquero "muy parador", con actuaciones que lo colocan como un refuerzo de experiencia y seguridad para el equipo dirigido por Luis Miguel Ramis.

Anuncio oficial del club español | Captura

La caída del fichaje de Memo Ochoa y la incertidumbre de su futuro

El fichaje de Memo Ochoa con Burgos parecía encaminado y se había generado una gran expectativa mediática por su posible regreso al futbol español; no obstante, las pláticas se frenaron en el último momento y la entidad blanquinegra decidió cerrar con Ruiz.

Para Ochoa, que suma pasos por Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana y AVS, este revés lo deja sin equipo de cara a la temporada 2025/26. A sus 39 años, el arquero con más presencia mexicana en Europa mantiene en suspenso su futuro inmediato, con la mirada puesta en mantenerse activo para llegar al Mundial 2026.

Ochoa busca equipo de cara al próximo Mundial | Imago7

