Fichaje de 'Dibu' con Manchester United se cae; apunta a quedarse en Aston Villa

La 'pesadilla' para 'Dibu' Martínez continúa y su sueño de salir del Aston Villa se esfuma. Tan solo unas horas después de que se supiera el interés del Manchester United por el portero argentino, los Red Devils decidieron descartar el fichaje de arquero campeón del mundo.

'Dibu' Martínez nunca fue la primera opción del Manchester United y su fichaje estaba condicionado a que el club no pudiera cerrar el traspaso de Senne Lammens, pero en las últimas horas las negociaciones con el Royal Antwerp llegaron a buen puerto y el portero belga atajará en Old Trafford, dejando relegado a Emiliano Martínez en Aston Villa.

Galatasaray buscó a 'Dibu' Martínez

Luego de que el Manchester United decidiera descartar su fichaje, Galatasaray levantó la mano para comprar al arquero argentino, sin embargo, reportes indican que 'Dibu' Mártinez no tenía interés de jugar en Turquía y rechazó la oferta a pesar de que Aston Villa estaba dispuesto a dejarlo salir.

Dibu Martínez se queda en Aston Villa

Desde el final de la temporada pasada se sabía que el deseo de 'Dibu' era encontrar un nuevo equipo en Europa, el objetivo era un equipo de mayor cartel que el Aston Villa, sin embargo el mercado de transferencias veraniego llegó a su fin y con esto su permanencia en Villa Park se hace oficial, por lo menos hasta la próxima ventana de fichajes.

