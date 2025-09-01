Mundo se indigna: Prensa internacional reacciona al escupitajo de Luis Suárez

Luis Suárez protagonizó uno de los momentos más indignantes en el futbol, el uruguayo sorprendió tras el término del juego entre Inter Miami y Seattle Sounders dentro de la Final de la Leagues Cup con un escupitajo a un elemento del cuerpo técnico.
El acto bochornoso no pasó desapercibido y la prensa internacional reaccionó tras lo ocurrido y en lo que se espera una dura sanción para el delantero del conjunto rosado.
Diario La Prensa
El medio hondureño reaccionó con un posteo a través de sus redes en la que expresó: “Lamentable. La repugnante acción de Luis Suárez tras perder la final, escupitajo, centroamericano amarga a Messi y se armó la bronca en la Final de Leagues cup”.
Gol Caracol
Por su parte el medio colombiano así reaccionó: “El uruguayo se dejó llevar de su temperamento, y tras perder la Final de la Leagues Cup… escupió en la cara a un señor de edad, integrante del cuerpo técnico rival”.
El Chiringuito TV
El medio español también hizo eco de los sucedido con el video de los sucedido: “Suárez escupió a un miembro del staff rival. Sucedió tras la derrota de Inter Miami en la Final de la Leagues Cup ante Seattle”.
Marca
Otro de los medios españoles fue Marca: “Tras perder la Final de la Leagues Cup, hubo una gran tangana entre los jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders. Luis Suárez dejó este vergonzoso momento, escupiendo a un miembro del cuerpo técnico”.
Mundo Deportivo
Mundo Deportivo no se quedó atrás y resaltó el bochornoso momento ocurrido en el Lumen Field tras el pitazo final: “Luis Suárez escupe a un miembro del cuerpo técnico de Seattle en una tangan final”.
