Tragedia en el clásico chileno: aficionado de Colo-Colo pierde la vida en el Estadio Monumental

Las tragedias siguen golpeando al fútbol chileno. Apenas días después de la terrible bronca en Argentina, donde aficionados de Universidad de Chile fueron atacados y golpeados por hinchas de Independiente, un nuevo episodio de violencia y descontrol se vivió este domingo en Santiago.

Muere aficionado de Colo Colo | X: @ColoColo

Durante el clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, un aficionado albo de 31 años perdió la vida en el Estadio Monumental David Arellano, tras caer desde gran altura en una de las estructuras del recinto.

De acuerdo con los primeros reportes, el hincha subió a una viga del techo buscando mejorar su ubicación para presenciar el partido, pero terminó perdiendo el equilibrio y sufrió una caída fatal. Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

El partido continuó pese a la tragedia

Lo ocurrido generó indignación, ya que el encuentro se desarrolló con total normalidad, sin detenerse ni suspenderse a pesar de la muerte del aficionado.

El partido se jugó con normalidad | X: @ColoColo

El presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, reveló que solicitó la suspensión del clásico como muestra de respeto hacia la víctima y sus familiares.

“Lamentablemente hubo un muerto, yo propuse que el partido se pospusiera. Hay una deshumanización de la industria”, declaró el directivo.

La liga, sin embargo, rechazó la petición y mantuvo la programación original del encuentro que terminó con victoria de Colo Colo por la mínima.

Colo Colo guarda silencio ante la tragedia | X: @ColoColo

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AARON RAMSEY LLORÓ TRAS ANOTAR SU PRIMER GOL CON PUMAS, REVELÓ EFRAÍN JUÁREZ