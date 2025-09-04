‘Tenemos 70 jugadores para el Mundial’: Ancelotti mandó mensaje a Neymar

El actual entrenador de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, reavivó la polémica en torno a la ausencia de Neymar Jr en la convocatoria de la ‘Canarinha’, asegurando que fue decisión técnica pero que así como él hay otros jugadores que también tienen méritos para representar a su selección y no son llamados.

Neymar en Santos | @neymarjr

‘Estamos mirando y evaluando cada día los partidos de todos los jugadores, no sólo de él’

Durante el día de medios del seleccionador de Brasil, se le cuestionó por la gran ausencia del equipo, Neymar, a lo que Ancelotti aseguró que él y su cuerpo técnico, analizan todas las opciones, mismas que son bastas en la selección brasileña.

“Nadie puede discutir a Neymar en su nivel técnico, pero estamos mirando y evaluando cada día los partidos de todos los jugadores, no sólo de él. Y de todos los que evaluamos, creemos que el equipo nacional de Brasil tiene aproximadamente 70 futbolistas que pueden estar en la próxima Copa del Mundo”, declaró el estratega.

Ancelotti en su presentación con Brasil | @CBF_Futebol

‘Tiene mi teléfono'

Carletto, añadió a su declaración que las situaciones personales no tienen nada que ver en su decisión, asegurando que si hubiera un tema en particular, Ney puede llamar al técnico en cualquier momento para hablar.

“Es una decisión técnica, que se basa en muchas cosas: lo que un jugador está haciendo, lo que ha hecho y el problema que él ha tenido. Cuando yo hablo de criterio físico, es un criterio que toda comisión considera muy importante”, concluyó.

Ancelotti como entrenador de Brasil | @CBF_Futebol

A cerrar con broche de oro

La Selección de Brasil busca cerrar su participación en las eliminatorias de CONMEBOL con broche de oro, cuando enfrenten a las selecciones de Chile (ya eliminada) y a Bolivia (ya eliminada).