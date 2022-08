Chivas: Arturo Elías Ayub aclaró polémica sobre extranjeros en el club

Arturo Elías Ayub realizó una publicación en sus redes sociales para aclarar la polémica que se generó luego de que hablara sobre la actualidad de Chivas.

El empresario nunca dijo que el Rebaño Sagrado deba comenzar a jugar con extranjeros, pues su esencia es tener a puro mexicano.

"No les va a gustar lo que voy a decir. No estoy sugiriendo que se cambie porque creo que esa es su esencia, pero es muy grande el reto de competir contra otros 17 equipos que pueden tener ocho jugadores extranjeros en la cancha, lo que me parece una barbaridad", mencionó en un video que compartió en Twitter.

A toda la increíble afición de @Chivas les aclaro:

1-Yo NUNCA dije q Chivas debería jugar con extranjeros, al contrario, pienso q es su esencia.

2- Si pienso es una desventaja competitiva

3-Creo q deben apoyar a @Amauryvz ahora más q nunca

Aunque reconoció que sí es una desventaja, pues los otros equipos le venden los jugadores a un precio muy elevado: "No lo digo porque los mexicanos sean peores que los extranjeros, pero, si hay un buen jugador, se lo van a vender al doble del precio porque saben que es el cliente casi único", explicó.

También hablo sobre las fuertes críticas que ha recibido Amaury Vergara. Los aficionados le piden que venda a Chivas por los malos resultados que ha obtenido desde que heredó la presidencia en 2019.

"Se me hace muy injusto cómo lo tratan en las redes, tiene un reto bien difícil, me costaría estar en sus zapatos. Lo que tiene que hacer es revivir la marca, vender ilusiones y alegrías", finalizó.

Arturo Elías Ayub fue presidente del patronato de Pumas, que durante su gestión ganó el bicampeonato en 2004, teniendo como entrenador a Hugo Sánchez.

