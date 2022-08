Arturo Elías Ayub sobre la actualidad de Chivas: ‘Necesita extranjeros’

Tras el mal momento de las Chivas en este Apertura 2022, donde no han podido ganar, Arturo Elías Ayub, ex directivo de los Pumas, tiene la clave para que el Rebaño Sagrado tenga un rumbo diferente.

Y es que el empresario, que forma parte del grupo original de Shark Tank México y que fue Bicampeón con la UNAM en 2004, le mandó la fórmula a Amaury Vergara, presidente rojiblanco, que el tener extranjeros puede cambiar la historia de las Chivas.

“Pienso que Amaury está viviendo un momento complicadísimo, a mucho no les va a gustar lo que voy a decir. Esa tradición que tienen (de jugar con puros mexicanos), no sé, no digo que se cambie, pero quizás…”, escribió Ayub en Twitter Spaces.

“Viendo la competitividad, el competir contra 17 equipos que juegan con ocho extranjeros en cancha, es una barbaridad. No es que quiera romper la tradición, pero es evidente que Chivas no compite de la misma forma y eso pega”, agregó.

Chivas es el único equipo del torneo que no ha podido ganar, junto con Querétaro. Los de Ricardo Cadena suman cinco empates y dos derrotas, donde solo logran sumar cinco unidades y ocupa el lugar 16 de la tabla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOAN LAPORTA SOBRE POSIBLE GIRA DEL BARCELONA POR MÉXICO: 'TENEMOS QUE HACER ALGO; ESTAMOS EN DEUDA'