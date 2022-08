Edgar Zaldívar sobre el Clásico Tapatío: 'Chivas tiene cuentas pendientes con Atlas'

No hay plazo que no se cumpla y el Clásico Tapatió ya se acerca por lo que el volante Edgar Zaldívar aseguró que en Chivas tienen una cuenta pendiente contra Atlas luego de que en el último enfrentamiento que tuvieron ganaron los Rojinegros en acciones de los Cuartos de Final del Clausura 2022.

"Jugar un clásico es de lo más bonito. Sabemos lo que representa en la cantera y ganarlo es algo bonito. Es especial tanto en el Jalisco como en el Omnilife, ganar de visita es importante. A lo mejor ellos traen cuentas pendientes de que quedaron fuera, pero el Clásico es diferente y ellos van a querer ganar, igual que nosotros”, aseguró en conferencia ante medios.

Sobre la actual situación que enfrenta El Rebaño, el Atlista destacó que desconoce la razón por la cual no logren concretar victorias.

Edgar Zaldívar señala que los equipos llegan motivados por el mal inicio de torneo de ambos, @AtlasFC y @Chivas pic.twitter.com/CUzOIqiGZe — quiero tv (@quierotv_gdl) August 11, 2022

“La verdad los problemas de casa ajena, ellos sabrán. No sé por qué no ganen. Es un equipo aparte, nosotros preocuparnos por nosotros. Venimos de ser bicampeones y hay que defenderlo, queremos sumar. Nadie ha sido tricampeón y no es imposible. Es difícil porque nos conocen, pero podemos buscarlo. Todos están con nosotros y venimos de ser bicampeones”, añadió.

