Alexis Vega: "Nos pueden traer a Guardiola, pero seguirá siendo lo mismo"

Chivas ha caído en una crisis en los últimos años, desde la salida de Matías Almeyda en 2018 han sido seis los entrenadores que han pasado por el banquillo rojiblanco. Todo tipo de nombres han pasado por el puesto desde gente de experiencia como Luis Fernando Tena o Víctor Manuel Vucetich, hasta gente de casa como el actual entrenador Ricardo Cadena.

Pese al cambio de director técnico en el Guadalajara, los resultados se han mantenido de forma negativa. Es por eso por lo que Alexis Vega aceptó la responsabilidad y confirmó que ningún estratega puede hacer cambiar a este equipo, pues es algo que está en los jugadores.

"Nos pueden traer a Guardiola, pero si no damos ese ancho el equipo va a seguir haciendo lo mismo", sentenció el jugador del Rebaño Sagrado en entrevista para Fox Sports.

Además, el referente rojiblanco confesó que a el no le gusta que haya tantos cambios de entrenador, por lo que reafirmó que son sus compañeros los que deben cambiar el rumbo de Chivas.

“Hemos tenido bastante técnicos desde mi llegada. En lo personal no me gusta que me estén cambiando a los técnicos. Mis compañeros y yo somos los responsables, los técnicos no juegan, ellos nos dar las armas para hacerlo de la mejor manera. Se nos han ido puntos muy fáciles y eso es lo que nos ha venido pasando en los últimos torneos. Estamos trabajando para cambiar las cosas”, finalizó.

