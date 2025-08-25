Fue para la película Godzilla x Kong: Supernova las escenas grabadas en Reforma

Se ha revelado que las escenas grabadas durante el pasado fin de semana en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, formarán parte de la película Godzilla x Kong: Supernova, la próxima entrega del universo cinematográfico conocido como Monsterverse.

Cierran Reforma para la filmación

Días antes, la Secretaría de Cultura de la CDMX emitió un comunicado informando que el sábado pasado se cerraría un tramo del Paseo de la Reforma por trabajos de filmación:

“Los carriles centrales del Paseo de la Reforma, en el tramo de la Columna de la Independencia a la Glorieta de la Diana Cazadora, permanecerán cerrados hasta las 15:30 horas. Además, durante este horario, la calle de Florencia tendrá cierres en sus intersecciones con Hamburgo y Londres, permitiendo la circulación en los carriles de su extrema derecha en sentido a Circuito Interior”.

Aclararon que los carriles laterales seguirían abiertos y que el Metrobús Línea 7 continuaría operando con normalidad.

Escena de pánico por la llegada de un monstruo

Aunque no se ofrecieron más detalles oficiales, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran parte de la grabación, confirmando que se trataba de escenas para la película Godzilla x Kong: Supernova.

Según extras que participaron y clips virales, la escena retrata a personas abandonando sus autos tras sonar una alarma que advierte la llegada de un monstruo. La gente corre para ponerse a salvo.

Escenarios caóticos y grabaciones cinemáticas

El set fue transformado en un caos urbano, con vehículos mal estacionados, humo y destrozos, todo capturado por cámaras profesionales. Se utilizaron grúas, cámaras montadas en transporte público y otros recursos cinematográficos.

Además de Reforma, extras aseguran que también hubo grabaciones cerca del Palacio de Bellas Artes.

¿Qué se sabe de la nueva película?

Sobre Godzilla x Kong: Supernova aún hay poca información oficial. Se sabe que es secuela de la cinta de 2024 Godzilla x Kong: El nuevo imperio, dirigida por Grant Sputore, con actuaciones de Kaitlyn Dever, Dan Stevens, Jack O'Connell, Sam Neill, Matthew Modine y Delroy Lindo.

La película está proyectada para estrenarse en marzo de 2027.

Además de México, también grabarán en otros países

Además de la Ciudad de México, Londres, Utah y algunas regiones de Australia han sido seleccionadas como locaciones internacionales para completar el rodaje de esta superproducción.

