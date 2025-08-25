“Mayo” Zambada se declara culpable por narcotráfico; asegura que sobornó a policías, militares y políticos

Después de más de medio siglo en el narcotráfico, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, finalmente se declaró culpable ante una corte federal en Brooklyn, Estados Unidos. Durante su audiencia, el capo de 77 años reconoció no solo haber liderado una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, sino también haber pagado sobornos durante décadas y hasta 2024 a autoridades mexicanas de todos los niveles, incluidos policías, militares y políticos.

Cadena perpetua y una multa de 15 mil millones de dólares

El fundador del cártel que inundó EE.UU. con cocaína y heroína será sentenciado el 13 de enero de 2026 y enfrenta cadena perpetua obligatoria, según dictó el juez Brian Cogan. También deberá pagar una multa histórica de 15 mil millones de dólares.

Zambada se declaró culpable de dos cargos principales:

Conspiración para cometer crimen organizado





Liderar una empresa criminal continua





Hasta ahora se había declarado inocente de múltiples delitos, incluyendo narcotráfico, uso de armas y lavado de dinero.

“El Mayo” lo admite todo

Durante la audiencia, Zambada reconoció haber iniciado en el tráfico de drogas en 1969, y haber participado en el crecimiento del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ambos transformaron una red regional en un imperio criminal de alcance global.

También aceptó que la organización operaba con una estructura violenta, militarizada y con sicarios al servicio del cártel, encargados de ejecutar asesinatos, secuestros y torturas.

Fue arrestado en 2024, tras más de 20 años prófugo

Aunque fue buscado durante más de dos décadas, “El Mayo” nunca había sido capturado, hasta que el año pasado fue detenido en Texas. Él asegura que fue secuestrado en México y llevado por la fuerza a EE.UU., lo que provocó enfrentamientos mortales entre sus seguidores y los “Chapitos”, hijos de El Chapo.

Al momento de su arresto, viajaba en un jet privado junto a Joaquín Guzmán López, uno de los herederos del cártel. Desde entonces, las tensiones dentro de la organización se recrudecieron.

