Joven de 17 años muere por rabia humana; es el primer caso en Zacatecas desde 1987

Autoridades sanitarias de Zacatecas reportaron la muerte de una joven de 17 años, aparentemente como víctima de rabia humana, que de confirmarse sería el primer caso en la entidad desde 1987.

De acuerdo con reportes oficiales, la menor murió la noche del domingo 24 de agosto en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, debido a una falla multiorgánica ocasionada por un posible contagio de rabia.

“Reporta Secretaría de Salud fallecimiento de paciente por probable rabia humana. La joven de 17 años de edad presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso”, informó la institución médica.

Se activan protocolos epidemiológicos

La Secretaría de Salud explicó que, con la intención de evitar la propagación de la enfermedad, se aplicaron protocolos epidemiológicos con las personas que tuvieron contacto con la víctima. Además, se está trazando la ruta epidemiológica del posible contagio.

“A la espera de la confirmación de las pruebas recabadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, la Secretaría de Salud continúa con los protocolos de rigor para evitar otros contagios”, agregó la dependencia.

El gobernador brinda apoyo a la familia

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, instruyó a su gabinete a apoyar a la familia de la joven fallecida y agilizar los trámites para la entrega del cuerpo.

“En la medida de lo posible, el cuerpo sea entregado a la brevedad, una vez agotados los protocolos de ley”, se informó.

La mordida de un zorrillo sería el origen del contagio

La joven habría contraído rabia el pasado 22 de junio, cuando fue mordida por un zorrillo en su domicilio ubicado en el municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas. Fue atendida inicialmente en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, y posteriormente trasladada al IMSS en Zacatecas.

Desde entonces, su estado de salud fue reportado como grave, y durante las últimas horas del 24 de agosto, la paciente empeoró considerablemente, pese a los esfuerzos del personal médico.

“La paciente recayó significativamente en su estado de salud, pese a los esfuerzos del equipo médico que estuvo atento a su evolución las 24 horas del día, mientras permaneció hospitalizada”.

