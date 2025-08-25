¿De qué murió Verónica Echegui? Protagonista de película con Gael García Bernal

Este domingo, la actriz española Verónica Echegui falleció a los 42 años en un hospital de Madrid, después de luchar en privado contra el cáncer, según informaron medios locales y fuentes de la industria. Se sabía poco sobre su estado de salud; su enfermedad fue cuidadosamente mantenida fuera del ojo público, incluso para muchos colegas.

Verónica Echegui fue una reconocida actriz española/IG: @veronicaechegui|

Carrera destacada y trayectoria cinematográfica

Originaria de Madrid, Echegui tuvo una exitosa carrera de más de 18 años, con más de 30 películas en su haber. Saltó al reconocimiento con Yo soy la Juani (2006), que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. También destacó por sus papeles en El patio de mi cárcel (2008), The Cold Light of Day (2012) y, más recientemente, en la serie Love You To Death, estrenada en 2025 por Apple TV+.

Su último trabajo fue una serie para Apple TV+/IG: @veronicaechegui|

Se convirtió en la Susana de Gael García Bernal

Entre sus roles más recordados está el de Susana, en Me estás matando, Susana (2016), comedia romántica dirigida por Roberto Sneider. En esta cinta protagonizó junto al actor mexicano Gael García Bernal, quien encarna a Eligio, un hombre que descubre que su esposa lo ha dejado sin explicación y decide buscarla hasta Estados Unidos.

El filme, basado en la novela Ciudades desiertas de José Agustín, fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

También es recordada por protagonizar una película con Gael García/X |

Reacciones oficiales y su legado

El primer ministro español, Pedro Sánchez, expresó su conmoción por la noticia:

“Un talento inmenso y humilde que nos deja demasiado pronto”.

La Unión de Actores y Actrices de España también emitió mensajes de condolencias, destacando su compromiso con el cine y su sensibilidad artística.

