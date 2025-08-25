Casa antigua se derrumba en la GAM y queda grabado en video

Quedó grabado en video el momento exacto en que una antigua casa se derrumbó la noche del domingo en la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Por fortuna, no se reportaron lesionados, únicamente daños materiales en una vivienda y un negocio.

Una tragedia evitada por poco

Desde la tarde-noche del domingo, la familia que habitaba el lugar —una pareja con sus dos hijos— se percató de que un ladrillo y polvo cayeron de una de las bardas, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades y desalojaron la vivienda por precaución.

Conforme pasaban los minutos, el debilitamiento de la estructura era evidente, abriéndose cada vez más las paredes, al grado de que se podía ver desde la calle el interior de la habitación principal.

Se vino abajo frente a Protección Civil

Fue alrededor de las 10:00 PM, ya con la zona acordonada y la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil, que la vivienda ubicada en la esquina de Robles Domínguez y Calzada de los Misterios, muy cerca de la estación Robles Domínguez del Metrobús (Línea 7), colapsó parcialmente.

El dueño de la casa relató en entrevista con N+ que ya había reportado el riesgo a Protección Civil, pero le aseguraron que “no había problema, que ya iban a venir los peritajes”.

Derrumbe controlado y evaluación de daños

Durante la madrugada del lunes, Protección Civil demolió el resto del primer piso de la vivienda. Se espera que continúen los peritajes para determinar si también debe demolerse la planta baja y si las casas contiguas están en riesgo.

Cierre parcial de vialidades

Hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque algunas presentaron crisis nerviosas. Se mantiene cerrado un carril en avenida Robles Domínguez, en su cruce con Calzada de los Misterios, a fin de garantizar la seguridad en la zona.

