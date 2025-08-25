¡Sigue el Legado! Sobrino de Max Verstappen se sube a un Kart de Verstappen.com

El nombre Verstappen podría tener un piloto de tercera generación cuando el hijo de Victoria, hermana del tetracampeón de Fórmula 1, sea mayor, pues, el nuevo proyecto de los Verstappen ya está en marcha.

El fin de semana, el video del sobrino de Max arriba de un karting y vestido con el mono de Verstappen.com se hizo viral e hizo explotar a las redes sociales, hablando de la continuación del apellido neerlandés en la Fórmula 1, o como mínimo, en el Automovilismo.

El hijo de Victoria (hermana de Max) está andando por primera vez en karting con el casco y mono de Verstappencom 😭😭😭



Comenzó el proyecto Verstappen 👊😈 pic.twitter.com/vMWmS4rqIo — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) August 24, 2025

El neerlandés, que viene de quedar en la novena posición en la Gran Premio de Hungría, estuvo alejado de todo lo relacionado con el automovilismo durante este mes, que fue el parón de verano en la Fórmula 1.

Ahora, Max Verstappen y Red Bull se concentrarán en lo que resta de la temporada, empezando con el Gran Premio de Países Bajos, que se corre este fin de semana en el Circuito de Zandvoort.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó al ‘Perro’ Bermúdez? El grave error que encendió las redes sociales

El sobrino de Max arriba de un karting | @SCUDERIAFEMBOY|