¡Sigue el Legado! Sobrino de Max Verstappen se sube a un Kart de Verstappen.com

El hijo de la hermana de Max Verstappen ya anda en su primer Kart y parece que el mundo podría tener otro Max en el futuro
Marcos Olvera García
| 2025-08-25
El nuevo proyecto de los Verstappen ya está en marcha
|
AP
El nombre Verstappen podría tener un piloto de tercera generación cuando el hijo de Victoria, hermana del tetracampeón de Fórmula 1, sea mayor, pues, el nuevo proyecto de los Verstappen ya está en marcha.

El fin de semana, el video del sobrino de Max arriba de un karting y vestido con el mono de Verstappen.com se hizo viral e hizo explotar a las redes sociales, hablando de la continuación del apellido neerlandés en la Fórmula 1, o como mínimo, en el Automovilismo.

 

 

El neerlandés, que viene de quedar en la novena posición en la Gran Premio de Hungría, estuvo alejado de todo lo relacionado con el automovilismo durante este mes, que fue el parón de verano en la Fórmula 1.

Ahora, Max Verstappen y Red Bull se concentrarán en lo que resta de la temporada, empezando con el Gran Premio de Países Bajos, que se corre este fin de semana en el Circuito de Zandvoort.

El sobrino de Max arriba de un karting | @SCUDERIAFEMBOY
Fórmula 1
Tendencias
Automovilismo
Mas sobre:
Fórmula 1
Tendencias
Automovilismo

