San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams EN VIVO NFL Semana 5

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este emocionante encuentro

San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams EN VIVO NFL Semana 5
San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams EN VIVO NFL Semana 5 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
2 de Octubre de 2025

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO:

 

Mac Jones volverá a ser el QB titular de los Niners

 

 

Todo listo para el arranque de la Semana 5



Comienza la Semana 5 de la NFL con un duelo divisional que promete sacar chispas: 49ers vs Rams desde el SoFi Stadium en California.

Ambos equipos llegan al encuentro con una marca de 3-1 peleando el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

San Francisco se presenta en el emparrillado con varias bajas de consideración, pues Brock Purdy, Jauan Jennings y Ricky Pearsall no tendrán actividad por lesión. Por ello, el encargado de los controles a la ofensiva será Mac Jones.

Por otro lado, los angelinos, que han sorprendido en este inicio de temporada, cuentan con todas sus estrellas y parten como favoritos.

Sin embargo, se trata de un juego divisional de gran rivalidad, por lo que el resultado es de pronóstico reservado.

TE PUEDE INTERESAR

Dillon Gabriel será titular con los Browns en Londres

Browns | 01/10/2025

Dillon Gabriel será titular con los Browns en Londres
Lamar se perderá al menos tres encuentros en la temporada

Ravens | 30/09/2025

Baltimore Ravens pierde a Lamar Jackson y enciende las alarmas en la NFL
Benito ha sido el elegido para la nueva edición del Super Tazón

Noticias | 28/09/2025

Bad Bunny estará en el Super Bowl LX; estos son sus logros rumbo al Half Time en Santa Clara
Te recomendamos
De Michael Jackson a Bad Bunny: los grandes shows del medio tiempo del Super Bowl
NFL

LO ÚLTIMO

 