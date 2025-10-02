San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams EN VIVO NFL Semana 5

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO:
Mac Jones volverá a ser el QB titular de los Niners
Todo listo para el arranque de la Semana 5
Comienza la Semana 5 de la NFL con un duelo divisional que promete sacar chispas: 49ers vs Rams desde el SoFi Stadium en California.
Ambos equipos llegan al encuentro con una marca de 3-1 peleando el liderato de la División Oeste de la Conferencia Nacional.
San Francisco se presenta en el emparrillado con varias bajas de consideración, pues Brock Purdy, Jauan Jennings y Ricky Pearsall no tendrán actividad por lesión. Por ello, el encargado de los controles a la ofensiva será Mac Jones.
Por otro lado, los angelinos, que han sorprendido en este inicio de temporada, cuentan con todas sus estrellas y parten como favoritos.
Sin embargo, se trata de un juego divisional de gran rivalidad, por lo que el resultado es de pronóstico reservado.