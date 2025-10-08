Rayados de Monterrey: ¿Los descansos prolongados benefician o perjudican al equipo?

Después del empate 2-2 ante Xolos de Tijuana en la Jornada 12 del Apertura 2025, los Rayados de Monterrey regresarán este jueves a los entrenamientos en El Barrial. El plantel albiazul disfrutó de tres días de descanso concedidos por el técnico Domènec Torrent, aprovechando la pausa por la Fecha FIFA.

Festejo de Rayados | IMAGO7

Rayados ha tenido 10 días de descanso

La decisión del cuerpo técnico ha generado debate, quienes cuestionan la frecuencia con la que el equipo ha recibido días libres durante el torneo. En total, Rayados ha acumulado 10 días de descanso en las últimas dos pausas internacionales, algo poco común en un plantel que aún busca mayor regularidad en su rendimiento.

¿Cuáles han sido los descansos de Rayados?

El primer descanso prolongado fue el pasado 30 de agosto, cuando tras vencer al Puebla en la Jornada 8, Torrent decidió otorgar siete días de descanso. Esa determinación también coincidió con una Fecha FIFA, situación que el estratega aprovechó para permitir que los jugadores recargaran energías.

Festejo de Rayados | IMAGO7

Sin embargo, tras aquel periodo de inactividad, el rendimiento del equipo no fue del todo convincente. Rayados tuvo un empate ante América, encuentro en el que los regios dejaron escapar una ventaja de 2-0 en los minutos finales. Después vino una dolorosa derrota 6-2 ante Toluca, una de las más duras en la era Torrent.

Posteriormente, Monterrey logró recomponer ligeramente el rumbo con dos triunfos por la mínima diferencia ante Querétaro y Santos. Estas actuaciones mantuvieron viva la discusión sobre si los largos descansos realmente benefician al equipo o afectan su ritmo competitivo.

Ahora, con tres días de pausa más tras el empate en Tijuana, Torrent vuelve a apostar por la recuperación física y mental del plantel.

El regreso a los entrenamientos este jueves marcará el inicio de una nueva etapa de preparación para el cierre del Apertura 2025. Rayados buscará afinar su funcionamiento colectivo.

Monterrey afrontará las próximas semanas con la obligación de traducir el descanso en resultados positivos que los mantengan entre los protagonistas del campeonato.

En partido | IMAGO7