Cruz Azul vuelve a la senda del triunfo tras derrotar al Atlético de San Luis

Cruz Azul logró una importante victoria en calidad de visitante al vencer 1-2 al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en un encuentro intenso con goles de Ángel Sepúlveda y Carlos Rotondi.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón abrió el marcador al minuto 51, cuando Carlos Rotondi aprovechó una precisa asistencia de José Paradela para anotar el primero del encuentro. Apenas unos minutos después, un penal marcado a favor de la Máquina fue bien aprovechado por Ángel Sepúlveda, quien desde los once pasos amplió la ventaja para los celestes.

Imágenes del Cruz Azul vs Atlético de San Luis | MEXSPORT|

A pesar de verse abajo en el marcador, el equipo potosino no bajó los brazos. Sin embargo, la expulsión de Joao Pedro al minuto 60 complicó el panorama para los locales. Aun con un hombre menos, Atlético San Luis logró descontar gracias a un tanto de Román Torres, que puso emoción al cierre del encuentro.

Imágenes del Cruz Azul vs Atlético de San Luis | MEXSPORT|

El dramatismo aumentó cuando Jesús Orozco Chiquete también fue expulsado por doble amarilla, dejando a ambos equipos con diez jugadores en el campo.

Cruz Azul resistió la presión en los últimos minutos y se quedó con los tres puntos, consolidando su buen momento en el torneo. Ahora, los celestes se preparan para enfrentar a Santos Laguna en la próxima jornada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'Gullit' Peña rompe el silencio sobre su estancia en Cruz Azul: "no cumplí con las expectativas"