América pone fecha limite a Brian Rodríguez para firmar su renovación

Desde hace varios días los rumores sobre la posible salida del Rayito al futbol del Medio Oriente han ido creciendo y tras confirmarse la oferta procedente de Qatar, el Club América ha retomado las platicas con Brian Rodríguez para una posible renovación, pero Las Águilas ponen fecha limite al uruguayo.

De acuerdo a la información revelada por Carlos Ponce de León es su columna de RÉCORD, la directiva del América presentó una nueva oferta a Brian Rodriguez para renovar contrato y permanecer por más tiempo en Coapa.

Aumento salarial y fecha limite

Lo que RÉCORD pudo saber es que el Club América si le está ofreciendo un aumento salarial importante respecto al salario del uruguayo (aproximadamente 30%), sin embargo, esto no le alcanzaría para ser el mejor pagado del equipo como buscaba su representante ‘Chino’ Lasalvia.

La directiva de Las Águilas buscan poner fin a este tema pronto, es por eso que la fecha limite para Brian Rodríguez es esta misma semana, por lo que en caso de no llega a un acuerdo, ‘Rayito’ apuntaría a irse a más tardar al finalizar el Clausura 2026, fecha en la que culmina su actual contrato.

Renovación en el aire

Ambas partes están abiertas a la renovación, sin embargo, al día de hoy todo se encuentra en el aire y las negociaciones se encuentran 50% a que se queda y 50% a que se va y todo se definirá en las próximas horas.

