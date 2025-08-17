Islas Marshall disputó su primer partido de futbol y perdió por goleada

"Somos el único país de la Tierra sin un equipo de futbol". Así se presentó la Selección de Islas Marshall, que el pasado jueves 14 de agosto se presentó por primera vez en el balompié internacional, cinco años después de la fundación de su federación.

Fue el 31 de diciembre de 2020 que se fundó la Federación de Futbol de Islas Marshall, pero tuvo que esperar para disputar su primer partido. Y aunque finalizó con una goleada en contra, lo relevante fue el momento que vivió el pequeño archipiélago en la región de Micronesia.

Una nueva historia se escribió en la historia de futbol | FB: @rmisoccer

Una selección semiprofesional

Las Islas Marshall tienen aproximadamente 60 mil habitantes distribuidos en cinco islas principales y nunca tuvo ligas ni equipos oficiales. Alcanzó su independencia de Estados Unidos apenas en 1990, por lo que el beisbol y el baloncesto eran los deportes más estructurados, y era la única de las 193 naciones afiliadas a la ONU sin equipo de futbol.

No obstante, tras la creación de su Federación comenzó el sueño que se capitalizó el pasado jueves. La selección tuvo que recurrir a jugadores de Majuro, la capital, que en su mayoría solo habían jugado futbol sala. Además, algunos llegaron de Estados Unidos e incluso países europeos, que tienen parentesco con las islas.

Con esa variedad de futbolistas se conformó el equipo, que enfrentó a las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el marco de la Copa Outrigger 2025 en Arkansas, Estados Unidos. Islas Marshall cayó 4-0 en su presentación en el cuadrangular, en el cual también participaron las Islas Turcas y Caicos y el Ozark United sub-19 de Estados Unidos.

La nueva selección debutó con una goleada | FB: @rmisoccer

El sueño de Islas Marshall continúa

Por ahora, no está completa la hazaña para el archipiélago ya que no cuenta con el reconocimiento de la FIFA. La Federación internacional cuenta actualmente con 211 asociaciones miembro y para obtener su reconocimiento, las federaciones nacionales deben cumplir criterios específicos.

Entre las condiciones que Islas Marshall no cumple se encuentra que no forman parte de una confederación continenta. Y aunque el archipiélago presentó una solicitud formal a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) en diciembre de 2024, el organismo no se lo concedió en ese momento.

Las Islas Marshall todavía tienen un largo camino que recorder | FB: @rmisoccer