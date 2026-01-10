Atlético San Luis estrena televisora para el Clausura 2026

Atlético San Luis debutará este domingo 11 de enero en el Clausura 2026; sin embargo, el equipo potosino aún no había terminado de cerrar acuerdos con las televisoras que contarán con las transmisiones de sus partidos como local.

La tarde de este sábado se ha confirmado una nueva adición para los partidos del cuadro potosino, la cual tendrá su primer partido tan pronto como este mismo domingo en el duelo ante Tigres en el Estadio Alfonso Lastras, dando comienzo a un torneo más del equipo de Guillermo Abascal.

Joao Pedro festejando uno de sus goles en el Ap2025 | Imago7

¿Por dónde pasarán los partidos de San Luis?

Fue a través de redes sociales por donde se ha comunicado a la afición de Atlético San Luis y de los equipos que los visitarán a lo largo del torneo, que Telemundo se convertirá en una televisora más que contará con la transmisión de los partidos de los potosinos para este Clausura 2026, iniciando con el encuentro frente a los Tigres de la Jornada 1.

Cabe resaltar que este acuerdo solamente es para Estados Unidos, por lo que en México, las transmisiones desde el Alfonso Lastras, seguirán siendo propiedad de ESPN.

Promocional oficial del partido | Captura de X

La noticia ya ha sido confirmada por Omar Zerón, uno de los miembros más recientes de la cadena, quien en su cuenta de X ha publicado el promocional oficial acompañado de unas palabras que confirman que los partidos sí pasarán por la señal norteamericana: "Para todos los aficionados de Tigres, en la Unión americana. Este domingo San Luis vs Tigres por Telemundo Ahora para todos los Estados Unidos", escribió.

Un nuevo torneo

San Luis espera para poder hacer su debut en el Clausura 2026 enfrentando a Tigres en el Estadio Alfonso Lastras; será el segundo torneo en el que estén dirigidos por el español Guillermo Abascal, quien no llevó al equipo si quiera a la ronda de Play In en su primer torneo, pero se ha ganado la confianza de la directiva.

En cuanto a refuerzos, no han sido muchos los que llegan al plantel potosino, pero al menos han respondido a la baja de Rodrigo Dourado, quien ha partido con destino a América. Uno de los nuevos futbolistas de San Luis es Santiago Muñoz, ex de Santos Laguna que busca una nueva oportunidad en la Liga MX.

San Luis espera debutar con victoria | Imago7

Además de la llegada del exsantista también llega Rodrigo Meraz, exjugador de Mazatlán con intenciones de afianzarse en el futbol mexicano tras su paso por los Cañoneros. El equipo de Abascal tiene como consigna como mínimo meterse dentro de los primeros ocho lugares para poder clasificar.