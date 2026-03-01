NFL Combine 2026: Los mejores momentos del fin de semana

El NFL combine se ha robado los reflectores del la NFL, especialmente con la actuaciones del sábado en el Lucas Oil Stadium. Los jugadores de la línea ofensiva atendieron a los medios, mientras que los quarterbacks, receptores y corredores se robaron el espectáculo con sus pruebas físicas.

1. Washington saborea un triunfo a toda velocidad

Mike Washington Jr., corredor de Arkansas, marcó el ritmo en la prueba de las 40 yardas, registrando un tiempo oficial de 4.33 segundos. Tras completar su carrera, Washington se mostró visiblemente emocionado por el momento.

Su tiempo no solo fue el más rápido entre los corredores, superando los 4.36 segundos de Jeremiyah Love (Notre Dame), sino que también logró el mejor parcial en las primeras 10 yardas con 1.51 segundos.

Mike Washington Jr registró el tiempo más rápido para los corredores | AP

2. Los números de un quarterback que impresionan

Si los quarterbacks fueran evaluados únicamente por sus cualidades atléticas, Taylen Green, de Arkansas, sería una selección entre los diez primeros del draft. Sus resultados en las pruebas físicas fueron extraordinarios y captaron la atención de todos los ojeadores presentes.

El mariscal de campo Green ofreció un espectáculo el sábado durante las pruebas físicas del Combine, estableciendo nuevas marcas para un quarterback tanto en los saltos como en la carrera de 40 yardas, donde registró el segundo mejor tiempo para su posición en ese mismo período.

El QB Taylen Green ha sorprendido con su habilidad atlética | AP

3. Love, insatisfecho a pesar de su impresionante marca en las 40 yardas

Jeremiyah Love, corredor de Notre Dame, registró un tiempo de 4.36 segundos en las 40 yardas el sábado, el segundo más rápido entre los corredores en el Combine de este año. Sin embargo, Love confesó a Stacey Dales de NFL Network que estaba algo decepcionado con el resultado, ya que esperaba lograr un tiempo en el rango de los 4.2 segundos.

El sábado podría haber sido la última vez que veamos a Love en acción antes de su llegada a la NFL, ya que le comunicó a Dales que no tiene intención de participar en las pruebas del pro day de Notre Dame.

4. Surge el rey de la velocidad del Combine 2026

El récord de Xavier Worthy en las 40 yardas del NFL Scouting Combine, establecido en 4.21 segundos en 2024, permanecerá intacto al menos un año más.

Brenen Thompson, receptor de Mississippi State, corrió las 40 yardas en 4.26 segundos el sábado, el tiempo más rápido del Combine de 2026. Dado que solo los linieros ofensivos faltan por correr (lo harán el domingo), es seguro afirmar que el primer puesto de Thompson está garantizado.

En segundo lugar quedó el profundo de Ohio State, Lorenzo Styles Jr., quien registró 4.27 segundos el viernes. Solo otro jugador logró bajar de los 4.3 segundos este año: el receptor de LSU, Zavion Thomas, con un tiempo de 4.28 el sábado.

Brenen Thompson fue el más rápido del Combine | AP

5. Beck se sobrepone a los abucheos y Simpson se afianza

Uno de los momentos más extraños del Combine de la NFL 2026 ocurrió cuando Carson Beck, el mariscal de campo de Miami, saltó al campo para lanzar en Indianápolis. Los aficionados de Indiana, aún con el recuerdo fresco de la victoria de su equipo sobre los Hurricanes de Beck en el Campeonato Nacional de Futbol Americano Universitario, lo recibieron con abucheos. La hostilidad se repitió en cada una de sus rondas de lanzamientos.

Lejos de amilanarse, Beck sonrió brevemente tras una de las rondas de abucheos, reconociendo a la afición, y continuó con su trabajo. Y lo hizo bien. Aunque persisten dudas sobre su proyección a la NFL y su estilo no encajará con todos los equipos, especialmente en una clase de draft que parece carecer de profundidad y talento en la posición, supo manejar la inesperada interrupción en el ambiente controlado del Combine.