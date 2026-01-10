¡Mexicoamericano se acerca al Rebaño! Joven promesa de Estados Unidos apunta a Guadalajara

El joven mexicoamericano Cruz Medina llegará a reforzar al Tapatío para el Clausura 2026

La filial de Chivas firma a Cruz Medina | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
10 de Enero de 2026

El Club Deportivo Guadalajara continúa fortaleciendo su estructura de fuerzas básicas y equipos filiales con la mirada puesta en el talento joven. En las últimas horas, se ha confirmado que las Chivas han llegado a un acuerdo con el San Jose Earthquakes para el fichaje de Cruz Ivan Medina, una de las promesas más interesantes del fútbol mexicoamericano.

Cruz Medina, jugador mexicoamericano | X: @SJEarthquakes

De acuerdo a información de Cesar Luis Merlo, el mediocampista de 19 años llegará a la institución en calidad de préstamo por un año con opción a compra. Su destino inmediato será el Tapatío, filial del Rebaño en la Liga de Expansión MX, donde buscará foguearse y adaptarse al ritmo del fútbol mexicano.

Un perfil que encaja en la tradición

Nacido en San Francisco, California, Medina cuenta con la doble nacionalidad gracias a sus padres mexicanos. Esta condición es fundamental, ya que le permite integrarse a la disciplina de Chivas sin romper con la tradición del club.

Aunque Cruz ha representado a la selección de Estados Unidos en la categoría Sub-20, su estatus legal como mexicano por nacimiento le abre las puertas para, en un futuro cercano, dar el salto del Tapatío al primer equipo dirigido por Arturo Ortega.

Cruz Ivan Medina cuenta con doble nacionalidad | X: @TheTown_FC

Apuesta al talento en desarrollo

La llegada de Medina se entiende como un movimiento estratégico de la directiva rojiblanca. A pesar de su enorme potencial, el juvenil aún no ha debutado oficialmente en la MLS, habiendo desarrollado su carrera principalmente en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo de los Estados Unidos.

Con esta incorporación, Chivas reafirma su intención de captar el talento más brillante de la región, brindándole a Medina la plataforma del Tapatío para que termine de explotar sus condiciones y pueda convertirse en una pieza clave para el Guadalajara en los próximos años.

