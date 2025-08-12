Atlético Nacional vs Sao Paulo EN VIVO Copa Libertadores Octavos de Final Ida

Atlético Nacional inicia un nuevo desafío en la CONMEBOL Libertadores 2025 con la mira puesta en romper una racha negativa que lo persigue desde su último título en 2016. Después de superar una exigente fase de grupos, en la que tuvo duros cruces contra rivales brasileños como Internacional de Porto Alegre, el conjunto colombiano se enfrenta ahora a Sao Paulo, un histórico del continente que eleva el nivel de dificultad.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi llega con la presión de mejorar su rendimiento en partidos clave. Aunque el Tricolor paulista no atraviesa su mejor momento en el Brasileirao —ubicado en la mitad de la tabla bajo la conducción de Hernán Crespo—, los ‘Verdolagas’ saben que la exigencia es máxima y que sus propios hinchas esperan una reacción convincente en esta instancia.

La permanencia del técnico Gandolfi parece atada a lo que ocurra en esta serie. Superar los Octavos de Final significaría mantener viva la ilusión del tercer título continental para el club más laureado de Colombia, que apostó fuerte en refuerzos para afrontar el 2025. La ida se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, donde Nacional buscará construir una ventaja decisiva.

El historial entre ambos equipos muestra un leve dominio brasileño: en 12 enfrentamientos oficiales, Sao Paulo suma cinco victorias por cuatro de Nacional y tres empates. En duelos de eliminación directa, los brasileños han avanzado en tres ocasiones y los colombianos en dos, con antecedentes que incluyen enfrentamientos en fase de grupos donde ambos lograron avanzar.

Sin un claro favorito, esta llave promete ser una de las más equilibradas de la actual edición. Nacional y Sao Paulo no solo pelean por un cupo en cuartos de final, sino por reforzar su prestigio en el continente y, quizás, encaminarse hacia una candidatura seria al título.

